Новости епархии
Публикации Патриархии
07-Янв-2017Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла арх
29-Дек-2016Москва, 26 декабря. Фонд преподобного Серафима Саровского при поддерж
29-Дек-201620 декабря 2016 года мировым судьей города Владивостока вынесено Постановление о конфискации и
Жизнь епархии
29-Мар-2016В последние годы в Республике Башкортостан возрождается интерес к духовной жизни.
17-Янв-2017По благословению митрополита
09-Янв-201709 января 2017 года по благословению благочинного 1-го, Уфимского округа, настоятеля храма Матрон
Новости благочиний и приходов
09-Янв-201709 января 2017 года по благословению благочинного 1-го, Уфимского округа, настоятеля храма...
08-Янв-20178 января 2016г., по благословению настоятеля храма Матроны Московской прото
08-Янв-20178 января 2017 г. в музыкальной школе 4 г.Уфы состоялся Рождественский утренник Симеоновск...
Публикации
23-Дек-2016Доклад Главы Башкортостанской митрополии
01-Дек-2016Сообщение на заседании Межведомственной комиссии по проблемам предупреждения распространения
15-Ноя-2016По благословению Главы Башкортостанской митрополии, управляющего Уфимской епархией митрополита Уф
Интернет дайджест
10-Дек-2016В городе открылся православный просветительский центр
01-Окт-2016Дети, нехорошо отвергать что-то у своего спутника: его родителей, семью.
28-Сен-2016Александр Рудаков, руководитель Экспертного центра ВРНС
Анонсы и объявления
17-Янв-2017По благословению митрополита
14-Янв-2017Приглашаются желающие для участия 14 января 2017 г.
05-Янв-2017Есть изменения в программе. Фестиваль будет проводиться 10 ЯНВАРЯ 2017 Г.