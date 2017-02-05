Новости епархии

05 Фев 2017
Служение митрополита НИКОНА в день Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской
05 февраля 2017г., в Неделю о мытаре и фарисее, день памяти собора Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской и по
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19 Янв 2017
Служение митрополита НИКОНА в праздник КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ
19 января 2017г., в Великий праздник Богоявления, Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит Уфимски
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Публикации Патриархии

В восьмую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Кирилла в Храме Христа...
02-Фев-2017
1 февраля 2017 года, в восьмую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московско
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Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на V Рождественских Парламентских встречах
27-Янв-2017
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
07-Янв-2017
Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла арх
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Жизнь епархии

Уфимская епархия просит помочь с окончанием реставрации кафедрального собора
29-Мар-2016
В последние годы в Республике Башкортостан возрождается интерес к духовной жизни.
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Служение митрополита НИКОНА в день Собора новомучеников и исповедников Церкви...
05-Фев-2017
05 февраля 2017г., в Неделю о мытаре и фарисее, день памяти собора Собор новомучеников и
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Служение митрополита НИКОНА накануне Недели о мытаре и фарисее
04-Фев-2017
04 февраля 2017г., накануне Недели о мытаре и фарисее, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКО
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Новости благочиний и приходов

Распоряжением митр.НИКОНА образовано 15-е, УЧАЛИНСКОЕ, Благочиние
01-Фев-2017
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В Межгорье прошел вечер памяти погибших в авиакатастрофе над Черным морем
30-Янв-2017
30 января 2017 года в Детской школе искусств № 2 г.
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Приглашает КИНОКЛУБ "СПАССКИЙ"
25-Янв-2017
Кино – это единственное искусство, способное сочетать все искусства.
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Публикации

Скауты ВШ Андреевского храма побывали на Рождественском фестивале в Санкт-...
11-Янв-2017
Старшая группа Воскресной школы Андреевского храма - это ю
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Доклад митр.НИКОНА на республиканском Совете по благотворительности
23-Дек-2016
Доклад Главы Башкортостанской митрополии
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Ахметова Н.В. Вера и целомудрие – вот защита от ВИЧ…
01-Дек-2016
Сообщение на заседании Межведомственной комиссии по проблемам предупреждения распространения
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Интернет дайджест

Особенный бал-маскарад для особенных детей
18-Янв-2017
Уфимская организация БРО ВОИ для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родите
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Сглаз долой: почему Церковь не принимает механизмы магии
16-Янв-2017
На сайте журнала «Фома» уже долгое время существ
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Митрополит НИКОН дал интервью газете «Аргументы и факты в Башкортостане»
09-Янв-2017
Путь к спасению надо начинать с младенчества
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Анонсы и объявления

Патриарший хор выступит в Уфе с программой «МУЗЫКА ДУШИ И СЕРДЦА»
09-Фев-2017
9 февраля 2017 года в Городском дворце культуры г.Уфа, по благословению митрополита Уфимского и С
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Исповедь духовенства Уфимской епархии в 2017 году
04-Фев-2017
 
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Республиканский этап конкурса "Пасхальное яйцо - 2017" пройдет в...
29-Янв-2017
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА, Башкортостан
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