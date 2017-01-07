Новости епархии

07 Янв 2017
Поздравление митр.НИКОНА Главе Башкортостана Р.З.ХАМИТОВУ с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ и НОВЫМ 2017-М ГОДО...
Желаю Вам от всей души мира благополучия, доброго здравия и душевного спокойствия! Пусть хранит Вас родившийся Спаситель в мире и благоденст...
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28 Дек 2016
ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода от 27 декабря 2016 года
27 декабря 2016 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Дан
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Публикации Патриархии

Продолжается прием работ на конкурс «Серафимовский учитель – 2016/2017»
29-Дек-2016
Москва, 26 декабря. Фонд преподобного Серафима Саровского при поддерж
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Комментарий руководителя Юридической службы Московской Патриархии игумении...
29-Дек-2016
20 декабря 2016 года мировым судьей города Владивостока вынесено Постановление о конфискации и
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СЛУЖБА БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ ЕЕ «ТАБЫНСКАЯ». Утверждена Священным Синодом...
28-Дек-2016
   
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Жизнь епархии

Уфимская епархия просит помочь с окончанием реставрации кафедрального собора
29-Мар-2016
В последние годы в Республике Башкортостан возрождается интерес к духовной жизни.
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Приглашаем в паломничество «Крещение на СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ»
17-Янв-2017
По благословению митрополита
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10-го января приглашаем на VI-ю «РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ОВАЦИЮ»
10-Янв-2017
Есть изменения в программе. Фестиваль будет проводиться 10 ЯНВАРЯ 2017 Г.
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Новости благочиний и приходов

10-го января приглашаем на VI-ю «РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ОВАЦИЮ»
10-Янв-2017
Есть изменения в программе. Фестиваль будет проводиться 10 ЯНВАРЯ 2017 Г.
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27 декабря во храмах РПЦ прощли панихиды, и до 2.02.2017 будут поминать...
26-Дек-2016
В связи с катастрофой самолета Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации, по благос...
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Спасский храм принял участие в "Корзинке доброты"
25-Дек-2016
22-24 декабря 2016 года служба милосердия Спасского Храма г.
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Публикации

Доклад митр.НИКОНА на республиканском Совете по благотворительности
23-Дек-2016
Доклад Главы Башкортостанской митрополии
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Ахметова Н.В. Вера и целомудрие – вот защита от ВИЧ…
01-Дек-2016
Сообщение на заседании Межведомственной комиссии по проблемам предупреждения распространения
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Резолюция VI ЕПАРХИАЛЬНЫХ ТАБЫНСКИХ ЧТЕНИЙ «1917–2017: уроки столетия»
15-Ноя-2016
По благословению Главы Башкортостанской митрополии, управляющего Уфимской епархией митрополита Уф
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Интернет дайджест

"Стерлитамакский рабочий": Для общения и постижения основ
10-Дек-2016
В городе открылся православный просветительский центр
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ИСКРЕННОСТЬ В БРАКЕ. Митрополит Лимасольский Афанасий
01-Окт-2016
Дети, нехорошо отвергать что-то у своего спутника: его родителей, семью.
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Воздвижение Креста Господня: исторический смысл православного праздника
28-Сен-2016
Александр Рудаков, руководитель Экспертного центра ВРНС
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Анонсы и объявления

Приглашаем в паломничество «Крещение на СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ»
17-Янв-2017
По благословению митрополита
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10-го января приглашаем на VI-ю «РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ОВАЦИЮ»
10-Янв-2017
Есть изменения в программе. Фестиваль будет проводиться 10 ЯНВАРЯ 2017 Г.
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"Преображение" приглашает на Зимние сборы
03-Янв-2017
По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского 
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