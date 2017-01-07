Новости епархии

07 Янв 2017
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и вс
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07 Янв 2017
В Благовещенске начал действовать новый храм
В Рождественскую ночь с 6 на 7 января 2017г.
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06 Янв 2017
Глава Башкортостана Р.ХАМИТОВ поздравил православных республики с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ
Дорогие православные Башкортостана! Искренне, от души поздравляю вас с Рождеством Христовым!
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Публикации Патриархии

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
07-Янв-2017
Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла арх
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Продолжается прием работ на конкурс «Серафимовский учитель – 2016/2017»
29-Дек-2016
Москва, 26 декабря. Фонд преподобного Серафима Саровского при поддерж
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Комментарий руководителя Юридической службы Московской Патриархии игумении...
29-Дек-2016
20 декабря 2016 года мировым судьей города Владивостока вынесено Постановление о конфискации и
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Жизнь епархии

Уфимская епархия просит помочь с окончанием реставрации кафедрального собора
29-Мар-2016
В последние годы в Республике Башкортостан возрождается интерес к духовной жизни.
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Приглашаем в паломничество «Крещение на СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ»
17-Янв-2017
По благословению митрополита
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Турнир по хоккею «в валенках с мячом» прошел в Октябрьском р-не Уфы
09-Янв-2017
09 января 2017 года по благословению благочинного 1-го, Уфимского округа, настоятеля храма Матрон
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Новости благочиний и приходов

Турнир по хоккею «в валенках с мячом» прошел в Октябрьском р-не Уфы
09-Янв-2017
09 января 2017 года по благословению благочинного 1-го, Уфимского округа, настоятеля храма...
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Праздник Рождества Христова прошел в ВШ храма св.Матроны Московской
08-Янв-2017
8 января 2016г., по благословению настоятеля храма Матроны Московской прото
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Состоялся Рождественский утренник Симеоновского храма г.Уфы.
08-Янв-2017
8 января 2017 г. в музыкальной школе 4 г.Уфы состоялся  Рождественский утренник Симеоновск...
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Публикации

Доклад митр.НИКОНА на республиканском Совете по благотворительности
23-Дек-2016
Доклад Главы Башкортостанской митрополии
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Ахметова Н.В. Вера и целомудрие – вот защита от ВИЧ…
01-Дек-2016
Сообщение на заседании Межведомственной комиссии по проблемам предупреждения распространения
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Резолюция VI ЕПАРХИАЛЬНЫХ ТАБЫНСКИХ ЧТЕНИЙ «1917–2017: уроки столетия»
15-Ноя-2016
По благословению Главы Башкортостанской митрополии, управляющего Уфимской епархией митрополита Уф
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Интернет дайджест

"Стерлитамакский рабочий": Для общения и постижения основ
10-Дек-2016
В городе открылся православный просветительский центр
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ИСКРЕННОСТЬ В БРАКЕ. Митрополит Лимасольский Афанасий
01-Окт-2016
Дети, нехорошо отвергать что-то у своего спутника: его родителей, семью.
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Воздвижение Креста Господня: исторический смысл православного праздника
28-Сен-2016
Александр Рудаков, руководитель Экспертного центра ВРНС
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Анонсы и объявления

Приглашаем в паломничество «Крещение на СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ»
17-Янв-2017
По благословению митрополита
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14 января приглашаем на лыжные соревнования
14-Янв-2017
Приглашаются желающие для участия 14 января 2017 г.
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10-го января приглашаем на VI-ю «РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ОВАЦИЮ»
05-Янв-2017
Есть изменения в программе. Фестиваль будет проводиться 10 ЯНВАРЯ 2017 Г.
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