Новости епархии
Публикации Патриархии
07-Янв-2017Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла арх
29-Дек-2016Москва, 26 декабря. Фонд преподобного Серафима Саровского при поддерж
29-Дек-201620 декабря 2016 года мировым судьей города Владивостока вынесено Постановление о конфискации и
Жизнь епархии
19-Янв-201719 января 2017 г. духовенство и прихожане храма св.
19-Янв-201719 января 2017 г. митр.прот.
19-Янв-201719 января 2017г.
Новости благочиний и приходов
19-Янв-201719 января 2017 г. духовенство и прихожане храма св.
19-Янв-201719 января 2017 г. митр.прот.
19-Янв-201719 января 2017г.
Публикации
23-Дек-2016Доклад Главы Башкортостанской митрополии
01-Дек-2016Сообщение на заседании Межведомственной комиссии по проблемам предупреждения распространения
15-Ноя-2016По благословению Главы Башкортостанской митрополии, управляющего Уфимской епархией митрополита Уф
Интернет дайджест
18-Янв-2017Уфимская организация БРО ВОИ для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родите
16-Янв-2017На сайте журнала «Фома» уже долгое время существ
09-Янв-2017Путь к спасению надо начинать с младенчества
Анонсы и объявления
09-Фев-20179 февраля 2017 года в Городском дворце культуры г.Уфа, по благословению митрополита Уфимского и С
29-Янв-2017По благословению митрополита уфимского и Стерлитамакского НИКОНА Башкортостанс
24-Янв-2017По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, в Уфе с 24 января по 2 феврал