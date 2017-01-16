Новости епархии
Публикации Патриархии
07-Янв-2017Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла арх
29-Дек-2016Москва, 26 декабря. Фонд преподобного Серафима Саровского при поддерж
29-Дек-201620 декабря 2016 года мировым судьей города Владивостока вынесено Постановление о конфискации и
Жизнь епархии
29-Мар-2016В последние годы в Республике Башкортостан возрождается интерес к духовной жизни.
24-Янв-2017По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, в Уфе с 24 января по 2 феврал
16-Янв-2017Башкирская Государственная филармония им. Х. Ахметова
Новости благочиний и приходов
16-Янв-2017По благословению Святейшего Патриарха Кирилла участники движения "Православные Добровольцы...
15-Янв-201715 января 2017 года по благословению настоятеля храма св.
14-Янв-20178 января 2016 года ПМК «Панагия» поздравил детей воскресной школы храма Рождества Богороди...
Публикации
23-Дек-2016Доклад Главы Башкортостанской митрополии
01-Дек-2016Сообщение на заседании Межведомственной комиссии по проблемам предупреждения распространения
15-Ноя-2016По благословению Главы Башкортостанской митрополии, управляющего Уфимской епархией митрополита Уф
Интернет дайджест
16-Янв-2017На сайте журнала «Фома» уже долгое время существ
09-Янв-2017Путь к спасению надо начинать с младенчества
10-Дек-2016В городе открылся православный просветительский центр
Анонсы и объявления
09-Фев-20179 февраля 2017 года в Городском дворце культуры г.Уфа, по благословению митрополита Уфимского и С
29-Янв-2017По благословению митрополита уфимского и Стерлитамакского НИКОНА Башкортостанс
24-Янв-2017По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, в Уфе с 24 января по 2 феврал