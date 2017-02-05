Новости епархии
Публикации Патриархии
02-Фев-20171 февраля 2017 года, в восьмую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московско
27-Янв-2017
07-Янв-2017Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла арх
Жизнь епархии
29-Мар-2016В последние годы в Республике Башкортостан возрождается интерес к духовной жизни.
05-Фев-201705 февраля 2017г., в Неделю о мытаре и фарисее, день памяти собора Собор новомучеников и
04-Фев-201704 февраля 2017г., накануне Недели о мытаре и фарисее, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКО
Новости благочиний и приходов
30-Янв-201730 января 2017 года в Детской школе искусств № 2 г.
25-Янв-2017Кино – это единственное искусство, способное сочетать все искусства.
Публикации
11-Янв-2017Старшая группа Воскресной школы Андреевского храма - это ю
23-Дек-2016Доклад Главы Башкортостанской митрополии
01-Дек-2016Сообщение на заседании Межведомственной комиссии по проблемам предупреждения распространения
Интернет дайджест
18-Янв-2017Уфимская организация БРО ВОИ для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родите
16-Янв-2017На сайте журнала «Фома» уже долгое время существ
09-Янв-2017Путь к спасению надо начинать с младенчества
Анонсы и объявления
09-Фев-20179 февраля 2017 года в Городском дворце культуры г.Уфа, по благословению митрополита Уфимского и С
29-Янв-2017По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА, Башкортостан