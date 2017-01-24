Новости епархии

19 Янв 2017
Служение митрополита НИКОНА в праздник КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ
19 января 2017г., в Великий праздник Богоявления, Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит Уфимски
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18 Янв 2017
Уфимские паломники встретили Крещение Господне на Святой Земле
18 января 2017 года группа паломников встретила Праздник Богоявления Господня на Святой Земле, на Иордане.
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11 Янв 2017
Скауты ВШ Андреевского храма побывали на Рождественском фестивале в Санкт-Петербурге
Старшая группа Воскресной школы Андреевского храма - это юные разведчики (скауты) - мальчики, юнош
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Публикации Патриархии

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
07-Янв-2017
Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла арх
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Продолжается прием работ на конкурс «Серафимовский учитель – 2016/2017»
29-Дек-2016
Москва, 26 декабря. Фонд преподобного Серафима Саровского при поддерж
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Комментарий руководителя Юридической службы Московской Патриархии игумении...
29-Дек-2016
20 декабря 2016 года мировым судьей города Владивостока вынесено Постановление о конфискации и
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Жизнь епархии

Уфимская епархия просит помочь с окончанием реставрации кафедрального собора
29-Мар-2016
В последние годы в Республике Башкортостан возрождается интерес к духовной жизни.
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Поздравление митр.НИКОНА Министру ЖКХ Башкортостана АФОНИНУ С.И. с Днем рождения
25-Янв-2017
 
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Приглашает КИНОКЛУБ "СПАССКИЙ"
25-Янв-2017
Кино – это единственное искусство, способное сочетать все искусства.
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Новости благочиний и приходов

Приглашает КИНОКЛУБ "СПАССКИЙ"
25-Янв-2017
Кино – это единственное искусство, способное сочетать все искусства.
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Состоялась вторая встреча киноклуба "СПАССКИЙ"
21-Янв-2017
21 января 2017 года в воскресной школе Спасского храма г. Уфы состоялась вторая встреча ки...
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Крестный ход на Иордань прошел от Симеоновского храма
19-Янв-2017
19 января 2017 г. духовенство и прихожане храма св.
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Публикации

Скауты ВШ Андреевского храма побывали на Рождественском фестивале в Санкт-...
11-Янв-2017
Старшая группа Воскресной школы Андреевского храма - это ю
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Доклад митр.НИКОНА на республиканском Совете по благотворительности
23-Дек-2016
Доклад Главы Башкортостанской митрополии
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Ахметова Н.В. Вера и целомудрие – вот защита от ВИЧ…
01-Дек-2016
Сообщение на заседании Межведомственной комиссии по проблемам предупреждения распространения
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Интернет дайджест

Особенный бал-маскарад для особенных детей
18-Янв-2017
Уфимская организация БРО ВОИ для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родите
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Сглаз долой: почему Церковь не принимает механизмы магии
16-Янв-2017
На сайте журнала «Фома» уже долгое время существ
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Митрополит НИКОН дал интервью газете «Аргументы и факты в Башкортостане»
09-Янв-2017
Путь к спасению надо начинать с младенчества
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Анонсы и объявления

Патриарший хор выступит в Уфе с программой «МУЗЫКА ДУШИ И СЕРДЦА»
09-Фев-2017
9 февраля 2017 года в Городском дворце культуры г.Уфа, по благословению митрополита Уфимского и С
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Республиканский этап конкурса "Пасхальное яйцо - 2017" пройдет в...
29-Янв-2017
По благословению митрополита уфимского и Стерлитамакского НИКОНА Башкортостанс
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Православная выставка-ярмарка «Крещенская» пройдет в Уфе
24-Янв-2017
По благословению митрополита Уфимского  и Стерлитамакского Никона, в Уфе с 24 января по 2  феврал
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