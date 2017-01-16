Новости епархии

16 Янв 2017
Православная молодежь Уфы присоединилась к всемирной акции «Колядка 2017»
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла участники движения "Православные Добровольцы" и сотрудники Молодежного отдела Московской го
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14 Янв 2017
В Уфе состоялись межконфессиональные молодежные лыжные соревнования
14 января 2017 г. на базе СОК «Биатлон» прошли межконфессиональные молодежные лыжные соревнования.
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13 Янв 2017
«Рождественская сказка» пришла в детские сады г.Межгорье
12 и 13 января 2017 г., по благословению протоиерея Олега Ерофеева, воспитанники Воскресной школы «Ангелочек» при храме Новомучеников и и
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Публикации Патриархии

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
07-Янв-2017
Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла арх
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Продолжается прием работ на конкурс «Серафимовский учитель – 2016/2017»
29-Дек-2016
Москва, 26 декабря. Фонд преподобного Серафима Саровского при поддерж
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Комментарий руководителя Юридической службы Московской Патриархии игумении...
29-Дек-2016
20 декабря 2016 года мировым судьей города Владивостока вынесено Постановление о конфискации и
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Жизнь епархии

Уфимская епархия просит помочь с окончанием реставрации кафедрального собора
29-Мар-2016
В последние годы в Республике Башкортостан возрождается интерес к духовной жизни.
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Православная выставка-ярмарка «Крещенская» пройдет в Уфе
24-Янв-2017
По благословению митрополита Уфимского  и Стерлитамакского Никона, в Уфе с 24 января по 2  феврал
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Хор Кирилло-Мефодиевского храма г.Уфы приглашает на РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ
16-Янв-2017
Башкирская Государственная филармония им. Х. Ахметова
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Новости благочиний и приходов

Православная молодежь Уфы присоединилась к всемирной акции «Колядка 2017»
16-Янв-2017
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла участники движения "Православные Добровольцы...
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Воспитанники ВШ храма св. Матроны Московской поздравили ветеранов УМПО с...
15-Янв-2017
15 января 2017 года по благословению настоятеля храма св.
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ПМК «Панагия» поздравил ребят ВШ с Рождеством Христовым
14-Янв-2017
8 января 2016 года ПМК «Панагия» поздравил детей воскресной школы храма Рождества Богороди...
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Публикации

Доклад митр.НИКОНА на республиканском Совете по благотворительности
23-Дек-2016
Доклад Главы Башкортостанской митрополии
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Ахметова Н.В. Вера и целомудрие – вот защита от ВИЧ…
01-Дек-2016
Сообщение на заседании Межведомственной комиссии по проблемам предупреждения распространения
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Резолюция VI ЕПАРХИАЛЬНЫХ ТАБЫНСКИХ ЧТЕНИЙ «1917–2017: уроки столетия»
15-Ноя-2016
По благословению Главы Башкортостанской митрополии, управляющего Уфимской епархией митрополита Уф
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Интернет дайджест

Сглаз долой: почему Церковь не принимает механизмы магии
16-Янв-2017
На сайте журнала «Фома» уже долгое время существ
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Митрополит НИКОН дал интервью газете «Аргументы и факты в Башкортостане»
09-Янв-2017
Путь к спасению надо начинать с младенчества
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"Стерлитамакский рабочий": Для общения и постижения основ
10-Дек-2016
В городе открылся православный просветительский центр
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Анонсы и объявления

Патриарший хор выступит в Уфе с программой «МУЗЫКА ДУШИ И СЕРДЦА»
09-Фев-2017
9 февраля 2017 года в Городском дворце культуры г.Уфа, по благословению митрополита Уфимского и С
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Республиканский этап конкурса "Пасхальное яйцо - 2017" пройдет в...
29-Янв-2017
По благословению митрополита уфимского и Стерлитамакского НИКОНА Башкортостанс
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Православная выставка-ярмарка «Крещенская» пройдет в Уфе
24-Янв-2017
По благословению митрополита Уфимского  и Стерлитамакского Никона, в Уфе с 24 января по 2  феврал
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