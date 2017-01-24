Новости епархии
Публикации Патриархии
07-Янв-2017Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла арх
29-Дек-2016Москва, 26 декабря. Фонд преподобного Серафима Саровского при поддерж
29-Дек-201620 декабря 2016 года мировым судьей города Владивостока вынесено Постановление о конфискации и
Жизнь епархии
29-Мар-2016В последние годы в Республике Башкортостан возрождается интерес к духовной жизни.
25-Янв-2017
25-Янв-2017Кино – это единственное искусство, способное сочетать все искусства.
Новости благочиний и приходов
25-Янв-2017Кино – это единственное искусство, способное сочетать все искусства.
21-Янв-201721 января 2017 года в воскресной школе Спасского храма г. Уфы состоялась вторая встреча ки...
19-Янв-201719 января 2017 г. духовенство и прихожане храма св.
Публикации
11-Янв-2017Старшая группа Воскресной школы Андреевского храма - это ю
23-Дек-2016Доклад Главы Башкортостанской митрополии
01-Дек-2016Сообщение на заседании Межведомственной комиссии по проблемам предупреждения распространения
Интернет дайджест
18-Янв-2017Уфимская организация БРО ВОИ для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родите
16-Янв-2017На сайте журнала «Фома» уже долгое время существ
09-Янв-2017Путь к спасению надо начинать с младенчества
Анонсы и объявления
09-Фев-20179 февраля 2017 года в Городском дворце культуры г.Уфа, по благословению митрополита Уфимского и С
29-Янв-2017По благословению митрополита уфимского и Стерлитамакского НИКОНА Башкортостанс
24-Янв-2017По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, в Уфе с 24 января по 2 феврал