Новости епархии

Крещение Господне Богоявление

Придите, увидим, верные, где крестился Христос: чтобы последовать подобно (древним) к Иордану-реке, на голос восклицающего в пустыне, и увидим там Создателя Адама, на Которого ладонь раб возлагает, по милосердию Его...