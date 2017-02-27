Митрополит НИКОН дал интервью газете «Аргументы и факты в Башкортостане»

Путь к спасению надо начинать с младенчества

Накануне праздника Рождества Христова гостем нашей редакции стал глава Башкортостанской митрополии, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Почему прошлый год стал знаковым для республики и православных?

Святой визит

- В прошлом году Башкирию впервые посетил Патриарх Кирилл. Очень многое было сделано к его приезду. Что изменилось после его визита нашей митрополии? Усилилась ли духовная жизнь в приходах? Стало ли больше людей в храмах?

- Действительно, в июне 2016 года состоялся исторический визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В его ходе он освятил Кафедральный соборный храм Рождества Богородицы в Уфе, посетил расположенный при нём Духовно-просветительский центр митрополии, находящийся в стадии отделочных работ. Также осмотрел и провёл патриаршее богослужение в Успенском Свято-Георгиевском мужском монастыре. Его Святейшество посетило Михаило-Архангельский храм Бирска, где начал служение в сане диакона его дед – отец Василий Гундяев, который до этого 20 лет с небольшими перерывами был репрессирован в эти края за Веру. Патриарх посетил также Сергиевский кафедральный собор и строящийся Воскресенский храм в Уфе. В экскурсии по Уфе Святейшего сопровождали глава РБ и первые лица республики. Конечно, приезд Св. Патриарха в республику и знакомство с её духовной, религиозной и общественной жизнью – это событие ушедшего года. Визит был организован на самом высоком уровне. Св. Патриарх выразил главе республики, правящим архиереям и духовенству свою благодарность и дал высокую оценку нашей деятельности.

Башкортостанская митрополия Русской православной Церкви в составе самостоятельных - Уфимской (митрополит Никон), Салаватской (епископ Николай) и Нефтекамской (епископ Амвросий) - Епархий имеет 381 приход, из которых 12 образовались в 2016 году. Количество монастырей прежнее – 9.

- На каком этапе реконструкция зданий митрополии? Как восстанавливаются другие храмы и монастыри в республике? Откуда идут средства? Хватает ли их или нужны дополнительные источники финансирования?

- Строительство храмов и монастырей ведётся за счёт частных пожертвований и благотворителей. Средств, конечно же, недостаточно, но, тем не менее, с помощью Божией, хотя и малыми темпами, удаётся строить.

- В Кафедральном соборе Рождества Богородицы побывали и другие высокие гости. С какой целью?

- В течение года митрополию посещали государственные и общественные деятели России: депутаты, полномочный представитель Президента РФ в ПФО, посол Индии, Светлана Медведева, супруга премьер-министра правительства РФ. Мы обсуждали вопросы религиозной жизни в республике, вопросы благотворительности и социального служения.

Вернуть закон Божий

- Необходимо ли вводить в школах обучение азам православия и других мировых религий? Как это сделать, чтобы церковь не обвиняли в «насаждении религии», ссылаясь на то, что «церковь отделена от государства»? Есть ли какое-то мудрое решение, которое не ущемляло бы ничьих прав?

- В настоящее время в школах введен курс основ религиозной культуры и светской этики для учащихся 4-х классов. Считаю, что этого недостаточно. В школе необходимо вводить курс закона Божьего, как это было до революции 1917 года. В мире происходят страшные процессы. Мало того, что не прекращаются войны в различных регионах, даже люди одной религии уничтожают друг друга! Поэтому надо с самого младенческого возраста, а затем и в школе учить детей традиционным религиям. Человек верующий и знающий свою религию никогда не поднимет руку на другого человека. Верю, что мы рано или поздно к этому придём. Как будет называться этот школьный курс – не имеет значения, но он обязательно должен быть. Такие же споры в обществе велись 15 лет назад, когда многие парламентарии, в том числе и в Башкирии, были ярыми противниками введения в российской армии должности военного священнослужителя (капеллана). Время показало актуальность. И сегодня, по милости Божией, в армии присутствует православное, исламское духовенство и других традиционных конфессий.

- Почему, на ваш взгляд, людям легче поверить во что угодно, только не в Бога? Почему секты по-прежнему популярны, несмотря на то, что ведут людей к гибели?

- Действительно, в последнее время участились случаи попадания жителей республики в секты, сомнительные организации. Это происходит от религиозной безграмотности.

- Многие крестятся для того, чтобы излечиться от тяжелых болезней, от нарко- и алкозависимости, чтобы избавиться от каких-то проблем. Ждут чуда, а оно не происходит. Многие спрашивают: «Почему Господь посылает скорби, нужду, болезни, отнимает близких? Почему он не слышит, не помогает?» Как это объясните?

- Господь посылает различные скорби, болезни и испытания человеку, приуготовляя его к вечной жизни. Верующему человеку Господь помогает нести этот крест. И даёт он его не выше наших сил. Мы знаем, что у Бога все живы, и смерть человека – это переход из временной жизни на земле в жизнь вечную, в каком бы возрасте это не случилось.

Нам всем необходимо помнить, что мы живем в многонациональной и многоконфессиональной республике. Евангелие учит всех любить, уважать и помогать друг другу, так как Господь создал всех людей по своему образу и подобию.

Разрешите поздравить наших читателей с праздниками Рождества Христова и Новолетием! Желаю вам всем здравия, спасения души, бодрости духа, мира, успехов и помощи Божией в добрых делах, а нашей республике процветания!

ДОСЬЕ

Митрополит Никон (в миру Николай Васюков).

Родился в 1950 г. в Тамбовской области. Окончил Красноярский мединститут, работал терапевтом. Служил в армии старшим врачом полка. Майор запаса медслужбы и полковник казачьих войск. В 1983 г. рукоположен в сан диакона. В 1984 г. пострижен в монашество с именем Никон. В 1987 г. окончил Ленинградскую духовную семинарию, в 1990 – Ленинградскую духовную академию. Участник Поместных Соборов РПЦ 1988, 1990 и 2009 гг. В 1990 г. избран епископом Уфимским и Стерлитамакским. В 2011 г. назначен главой Башкортостанской митрополии. В январе 2012-го возведён в сан митрополита. Награждён пятью церковными орденами и тремя светскими, медалью ЦДУМ России «Аль-Игтисам» («Сплоченность»).

Айгуль НУРГАЛЕЕВА

u7a.ru / епархия-уфа.рф