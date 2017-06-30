СЛУЖБА БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ ЕЕ «ТАБЫНСКАЯ». Утверждена Священным Синодом РПЦ

Текст службы Божией Матери в честь иконы Ее «Табынская» утвержден на заседании Священного Синода от 27 декабря 2016 года (журнал № 127).

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В 9-ю пятницу по Пасце

Празднование Пресвятей Владычице Богородице ради иконы Ея, именуемыя «Табынская»

На велицей вечерни

Блажен муж: 1-й антифон. На Господи, воззвах: стихиры на 8, глас 4:

Днесь, вернии, соберитеся,/ прославим в песнех Царицу Богородицу,/ высшую небес и всех светлостей солнечных/ и, в храм Божий вшедше,/ узрим образ древле явленныя иконы Ея,/ и от источника спасения окропление приимем,/ и чудотворней иконе поклонимся,/ прощение прегрешений наших просяще,/ мира мирови и велия милости.

Воззри, Владычице,/ побори борющия ны,/ грехи наша презирающи/ и горькаго неверия рабы Твоя свобождающи,/ да возстанем в сретение/ и честную Твою Табынскую икону преднесем,/ всяк бо град и всякая весь торжествует/ и обретает Тобою, Владычице, спасение,/ и мы во умилении покланяемся и вопием:/ спаси ны, Пречистая.

Ныне печаль преста,/ ныне радость процвете,/ лечбою бо милосердия Твоего, Чистая, недуги исцеляеши,/ лютыя болезни свобождаеши,/ зной и вар орошаеши,/ разслабленныя укрепляеши, хромыя возставляеши,/ слепыя исцеляеши,/ темже хвалим Тя:/ радуйся, Владычице, Господь с Тобою.

Яко крин благоухаяй,/ явися икона Твоя иноком честным,/ дарующи Вознесенстей обители покров и заступление,/ и на вратех, яко Вратарница, возсия,/ чудесы Своими осиявши грады Уфу и Казань,/ темже паки прииди к нам, Госпоже,/ веселием сердца наша исполняющи.

Глас 5:

Яже от агарян поругание прияла еси/ и слепотою очес на покаяние тех подвигла еси,/ даровавши прозрение./ Послежде един от них в подвизех просия,/ хождением во след иконы Твоея честныя,/ непрестанно славословие творя Тебе, Пречистая.

Не престанем величати Тя, о Мати!/ Яве бо избираеши Уральский предел,/ именующися Табынская,/ идеже, хотящи просветити заблуждшия,/ шествием Своим на подвиг веры нас подвизаеши/ и тем весело спасаеши,/ чествующих Тя, Владычице.

Егда беззаконнии людие наводниша враждою землю нашу/ и оскверниша святыни христианския,/ тогда, Пречистая Владычице,/ икона Твоя Табынская/ нуждею изыде от пределов страны Русския/ и послежде дивный Свой образ сокры,/ благодать же Свою на источники преложи.

Слава, и ныне, глас 6:

Яко непроходимая Врата и Животворная Вода,/ Заря Присносиятельная и во тьме Негасимая Лампада,/ Божественная Гора добродетелей,/ Богородица в мире просия./ Темже со умилением вопием Ти, Пречистая:/ мутныя реки грехов наших изсуши,/ озноеныя ны струями умиления осени,/ приими наша моления/ и принеси Сыну Твоему и Богу,/ да спасет Тобою души наша.

Вход. Прокимен дне. Чтения 3 Богородицы.

На литии стихира, глас 5:

Наста день праздника Твоего, Пречистая,/ наста нашея радости пресветлый день,/ приидите, молящихся лицы,/ приидите, вси вернии людие,/ воспоим от чистаго сердца Матерь Божию/ и явленная чудеса Ея у горы Табынския/ благочестно и благоговейно прославим.

Велия чудес слава/ от источника Твоего, Богородице,/ Живоносный Источник Тя показует,/ вся благая изливающий,/ обилие же исцелений источает всем независтно,/ требующим крепости душам и здравия телесем,/ сланою водою сладкия благодати.

Слава, и ныне, глас 2:

Небесная врата и Споручница спасения нашего/ и веры Православныя Утверждение/ Ты еси, Богородице, Пречистая,/ Твоего убо предстательства чающе,/ во един молитвенный лик снидохомся, раби Твои,/ и подножию ног Твоих покланяемся,/ просяще прощения и спасения душам нашим.

На стиховне стихиры, глас 1:

Умиление сердец и о гресех покаяние/ днесь возносится ко Пресвятей Владычице,/ Та бо ныне молит Христа Бога/ о спасении душ наших.

Стих: Слыши, Дщи, и виждь/ и приклони ухо Твое.

Вси роди Тя радостно ублажают/ и, яко Источник Божественный, величают,/ темже, веселящеся, христоименитии вопиют:/ благословенна Ты в женах/ и благословен Плод чрева Твоего.

Стих: Лицу Твоему помолятся/ богатии людстии.

Воистину блаженно чрево носившее Тя, Господи,/ и сосца яже еси ссал./ Нам же, совершающим празднество Твоея Пречистыя Матере,/ младенцем сущим в вере,/ вместити благодать Твою помози.

Слава, и ныне, глас 5:

Радуйся, Владычице,/ Мати Христа Бога нашего,/ Источниче неисчерпаемый благодати,/ присно источаяй сладость исцелений/ всем, притекающим к Тебе верою/ и все упование на Тя возлагающим.

Тропарь, глас 4:

Наста днесь пресветлый праздник,/ Пречистая Дево, Владычице,/ честныя Твоея Табынския иконы,/ яже паче луч солнечных возсия,/ источающи целебныя дары/ с верою к Тебе притекающим./ Тя бо Христос Помощницу людем Своим дарова/ покрывати и спасати от всякия беды рабы Своя,/ Едину Благословенную.

На утрени

На Бог Господь: тропарь Богородицы, трижды.

По 1-м стихословии седален, глас 3:

Людие благочестивии,/ правовернии собори христоименитии,/ приступите верно вси, божественному припадающе Божия Матере образу,/ Та бо исцеление болящим радостно подает,/ уязвляет злословныя, яко стрела от лука,/ нас же всех веселит световидно/ и озаряет молитвами Своими.

Слава, и ныне, глас тойже:

Всю Тя Бог освяти, Деву Добрую и Непорочную в женах,/ пророки прообразив честно, иереи благословив,/ во святая святых всели,/ Ангелом воспита, с Небесе пищу хлеб подая./ Сам же Преблагий, Единородный Бог Слово, вселися в Тя/ и плотию пройде из Тебе./ Темже Ти покланяемся и чтим, яко воистинну сущую Богородицу.

По 2-м стихословии седален, глас 4:

Гору мысленную, добродетелей Сень/ духом древле Аввакум, боговидно Тя усмотрев очима, проповедаше, Пречистая,/ Тобою бо Бог в мир прииде во спасение наше и обновление.

Слава, и ныне, глас тойже:

Гору Тя велию несекомую Даниил духом виде,/ являя чистоту девства Твоего, Владычице,/ от неяже Камень отсечеся, Бог Слово,/ лести низлагая идольския.

По полиелеи седален, глас 1:

Правоверно чтущих Тя/ и к Табынстей иконе прибегающих/ и сему чудодейственному образу любезно покланяющихся, о Божия Мати, спаси/ и не даждь в расхищение супостатом,/ ниже найдут на ны вся злая, яже грехи наша уготоваша нам,/ ниже беззакония наша превзыдут на главы наша,/ но да Твоя матерняя к Богу преодолеет за ны богоприятная молитва.

Слава, и ныне, глас тойже:

Явленная Твоя икона, Богородице Дево,/ врачевство есть всему миру духовное,/ к ней же прибегающе, Тебе покланяемся и почитаем,/ и лобызаем, и чтим, исцелений благодать почерпающе от нея,/ и недуг телесных, и душевных страстей Твоими молитвами свобождаемся.

Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен, глас 4: Помяну имя Твое/ во всяком роде и роде. Стих: Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое. Всякое дыхание: Евангелие от Луки, зачало 4.

По 50-м псалме стихира, глас 6: Яко непроходимая Врата: писана на велицей вечерни.

Канон Богородицы, глас 4.

Песнь 1

Ирмос: Отверзу уста моя,/ и наполнятся Духа,/ и слово отрыгну Царице Матери,/ и явлюся, светло торжествуя,/ и воспою, радуяся, Тоя чудеса.

Радости исполнишася вси концы Уральския земли, Пресвятая Дево,/ во спасение бо наше икону Твою явила еси и рекла еси:/ да потщится братия богоспасаемыя обители сея прияти Мя во храм Господа Моего./ Нас же не остави убогих,/ и да приимем образ Твой святый в храмы сердец наших, вопиюще:/ радуйся, Благодатная.

Во он день инок Амвросий, мимоходя источника,/ услыша под сению древес глаголы Твоя, Богородице,/ и абие обрет на велием камени икону Твою./ Нас же сподоби сея радости причастники быти,/ имущих Тя пред Богом Ходатаицу.

Удивишася братия Вознесенския обители явлению Твоему, Пресвятая Дево,/ и, со тщанием вкупе собравшеся,/ последоваху Амвросию,/ и, узревше древле писанную икону Твою, Богородице,/ с радостию воспеша ко Господу, ублажающе Тя, яко Матерь Божию./ Мы же, тожде творяще во бдении сем,/ да улучим от Бога милость и помощь Твою, Владычице.

Велие чудо бысть во обители,/ егда заутра икона обретеся во вратех./ Иноцы же познавше о сем волю Твою, Пречистая,/ яко Вратарницу прославиша Тя и храм зде создаша./ Нас же, яко юродивых дев, не отрини,/ да обрящемся во вратех рая вожделеннаго,/ выну поюще Господеви: Аллилуиа.

Слава: Вкупе собрашася братия, песнь Ти воспеша/ и поведаша вся бывшая воеводе Уфимскому и архиерею града Казани./ Той же, познав чудеса Твоя, Владычице, повеле чтити Тя соборне./ Тако и мы ныне веселимся божественне и в радости воспеваем Тя.

И ныне: Паче злата всякаго блистающая/ и утра солнечнаго светлейшая,/ радуйся, Вратарнице, Жилище Христово,/ радуйся, Одигитрие, радуйся, Дево,/ радуйся, Невесто Неневестная.

Песнь 3

Ирмос: Твоя песнословцы, Богородице,/ Живый и Независтный Источниче,/ лик себе совокупльшия, духовно утверди,/ в Божественней Твоей славе/ венцев славы сподоби.

Буря крамолы разори пустынь Твою, Богородительнице,/ но Ты, Чистая, сподвигла еси честнаго игумена Евфимия,/ да укрепит братию на муки смертныя./ Нам же стояние пустыни сия образ бысть духа крепости и терпения,/ да воздвигнем гласы своя,/ поюще чистую веру Православную.

Егда старец Иона возжела паки создати обитель Твою, Богородице,/ испроси у царя Московскаго повеление на сие/ и, к трудом труды приложив,/ воздвиже Тебе, Пречистая, пустынь,/ да во веки прославится имя Твое в заблуждших языцех/ и да почтут Бога истиннаго./ Нас же в любви Твоей утверди, Мати Истины.

Гора разверзе утробу свою молитвами Твоими, Чистая,/ и абие струи источник сланых вод людем Твоим источи,/ аки манну древле в пустыни Синайстей./ Нам же, Пречистая, низпосли манну чудес Твоих,/ да не взалчем во веки.

Людие острога соловарнаго зряще таковую милость Твою,/ воздвигоша иконе Твоей церковь Божию,/ да святых чини честно Ти послужат/ и мирстии концы поклонятся./ Нас же сподоби достойно ублажити Тя, яко Небесную Ходатаицу/ и воспевати песнь Твоея святыни явлению.

Слава: Ведущи, Благая Мати,/ яко обитель разорена имать быти вконец,/ извести братии о сем,/ тии же, любовию Божиею окриляеми,/ восхотеша венцы мученическия прияти./ И нас сподоби, Пречистая, венцы небесныя улучити.

И ныне: Днесь торжествует Небесное воинство иноков пустыни/ и похваляет златую Тя Стамну, и Жезл, и Трапезу, Пречистая Дево./ Да глас их, Одигитрие, еже радуйся,/ Тебе со ангелы вкупе вопиет.

Седален, глас 8:

Идеже прославляется святое имя Обрадованныя Богородицы,/ тамо всяческих благих источницы проливаются./ Почтим же, людие, в чистоте икону Девы Богородицы/ и Тоя Божественнаго Сына, Христа Бога нашего,/ и лобызаим и прославляем Ю со страхом и трепетом, зовуще:/ радуйся, милости Сокровище многоценное.

Слава, и ныне:

Ты еси Похвала страстотерпцев,/ Ты еси Надежда преподобных,/ Ты еси Утешение всего мира,/ и на Тя спасение наше возложихом вси./ Одожди грешным рабом Твоим душеспасительныя Твоя милости.

Песнь 4.

Ирмос: Седяй в славе, на Престоле Божества,/ во облаце легце,/ прииде Иисус Пребожественный/ Нетленною Дланию и спасе зовущия:/ слава, Христе, силе Твоей.

По времени образ Твой Табынский паки во тьме возсия,/ вечер во утро восхода зари претвори./ Ныне же наша молитвы приими, Честнейшая,/ и святую икону Твою нам паки яви, Присноблаженная.

Силою вражиею ожесточени агаряне бывше,/ восташа на славу Господню и Девы божественный лик уязвиша./ Ты же, Владычице, очный мрак наложивши,/ сим просветила еси нечестивых людей./ Темже, греховную мглу потребляющи,/ сподоби и нас пети славу Пречистаго образа Твоего второму явлению.

Хвалим, благословим милости Твоя, Богородице,/ яко прозрение даруеши нечестивому отроку./ Сей, покаянием истовым яко Савл прозрев,/ иде во след иконы Твоея./ Нас же, грешных, во сретение Твое приими/ и к Богу благоутробному моления принеси,/ поющих Тя во вся веки.

Воистину исповедуем,/ яко Ты, елика хощеши, вся у Сына Своего испросити можеши,/ Мати бо еси Его,/ темже молитвами Твоими и прощение агаряном у Бога испросила еси./ Нас же, в гордыни и зависти сущих, в покаянии приими/ и в разум истины призови.

Слава: Людие Божии вельми чудяхуся явленней иконе Твоей, Владычице,/ и, яко богоотец Давид, скакаше играя,/ такожде и тии, в радости ликующе,/ образ Заступницы с честию и пением в весь Богоявленскую принесоша./ Нас же, собравшихся в праздник сей, Дево Пречистая, благослови.

И ныне: Недоведомая Глубино, Высото Неизследимая,/ Реко Неисчерпаемая, целебную воду точащая,/ слепым бо зрение даеши, глухим слышание,/ хромым и расслабленным хождение/ и всем, сущим в недузех, безмерное исцеление.

Песнь 5

Ирмос: Ужасошася всяческая/ о Божественней славе Твоей:/ Ты бо, Неискусобрачная Дево,/ имела еси во утробе над всеми Бога/ и родила еси Безлетнаго Сына,/ всем воспевающим Тя/ мир подавающая.

Весь Табынская велиим ликованием исполнися, егда икону Обрадованныя обрете/ и наполнися храм Господень славы Ея,/ пришедшии же языцы воздаша хвалу Господу и Пречистей Родительнице./ Нас же обрадуй, Благая, благочестно воспевающих Тя.

Агаряне восклицаху и вельми пояху:/ велик Бог христианский,/ и истины познание сниде на единаго от них,/ иже, прием веру Православную,/ множицею потрудися во спасение свое./ Нас же сподоби подвигом добрым течение совершити/ и вечнаго живота достигнути.

Басурман великое множество ополчишася на Табынскую весь./ Людие же Божии, надежду на помощь Твою возложивше,/ противу супостатов идоша/ и на месте явления образа Твоего силу вражию одолеша,/ темже и в память заступления Твоего, Богородице,/ сотвориша крестохождение и иконы чудотворныя водружение.

Егда Усольстии людие икону Твою в храм свой принесоша,/ Ты, Пречистая Мати, хотению их воспретила еси/ и паки в Табынстем храме обрелася еси./ Возврати и нас, влающихся по распутиям мира сего, на пути истины, Святая Одигитрие,/ и Царствия Небеснаго достигнути сподоби.

Слава: Сияние благодати чудное бысть по всей Табынстей земли,/ яко создаша христолюбивии людие из камене церковь Твою/ и воззваша вся окрестныя веси на восхваление чудес Твоих./ Нас же, пришедших на торжество сие, приими/ и праздника ради души возвесели.

И ныне: Кая Ти есть достойная похвала,/ сию ли наше принесет конечное неможение?/ Яко явлением Пречистыя Твоея иконы, светозарное нам возсия солнце,/ преславных чудес лучи испуская и тьмы лютых обстояний отгоняя/ священными Твоими, Владычице, предстательствы.

Песнь 6

Ирмос: Божественное сие и всечестное/ совершающе празднество,/ богомудрии, Богоматере,/ приидите, руками восплещим,/ от Нея рождшагося Бога славим.

Зной и бездождие бысть Уфимстей земли,/ но тщетно моляхуся вернии,/ излияся бо гнев Господень за беззакония,/ обаче икона Твоя, Преблагая, принесе одождение гибнущим злаком./ Наша же изсохшия души одожди росою благодати Твоея,/ да произрастим класы добродетелей и спасение узрим.

Егда бысть мор смертный во всех уделех наших,/ людие града Стерлитамака надежду на Тя, Владычице, возложиша/ и, помощь от Тебе улучивше,/ в память о сем на всяко лето хождение с иконою Твоею устроиша,/ восхваляюще Тя, Преблагословенная.

Таже Оренбург град одержимь бе лютаго мора нашествием/ и велия скорбь обыде тамо живущих./ Ты же, Пречистая, повелела еси святителю Антонию прияти икону Твою,/ и, егда сие сотвори, болезни смертныя отступиша./ Мы же, чудящеся чудеси сему, вопием Ти:/ покрый и нас честным Твоим омофором.

Егда слава Пречистыя умножися,/ бысть повеление царево, во еже почтити Богоматерь летным крестохождением/ во вся концы Уральския земли./ Тако и мы, творяще, присно поминаем Твоя чудеса, Всеблагая.

Слава: Мира Заступнице, Мати Всепетая, верных Твоих похвало!/ Не остави нас сирых и убогих рабов Твоих,/ но присно пребуди с нами.

И ныне: Радуйся, Царице,/ людей православных и воинств христолюбивых Славо, Покрове и Прибежище./ Радуйся, Чудо чудес, Одигитрие наша,/ весей и градов Утверждение.

Кондак, глас 8:

Взбранной Воеводе рода христианскаго/ и страны нашея известней Избавительнице,/ хвалебныя песни принесем, вернии, Деве, Владычице Богородице,/ Ты же, яко имущая милосердие неизреченное,/ от всяких нас скорбных обстояний свободи, да с любовию зовем Ти:/ радуйся, всего мира Надеждо и Утешение, Похвало Табынская.

Икос:

Смысл очистивше и ум, притецем к Богородице,/ светло песньми ублажающе Ю,/ и пречестную икону Ея Табынскую прославим и почтим,/ припадающе, поклонимся Ей,/ посрамляет бо не чтущия Ю,/ избавляет же от великих бед и зол благонравныя и богобоящияся рабы Своя, зовущия:/ радуйся, Похвало Табынская.

Песнь 7

Ирмос: Не послужиша твари богомудрии/ паче Создавшаго,/ но, огненное прещение мужески поправше,/ радовахуся, поюще:/ препетый отцев Господь и Бог, благословен еси.

Слава Табынския иконы Твоея, Пречистая, возсия в Верхнеуральстем граде,/ темже множество людий, сретающе икону Твою,/ преложиша неверие в познание истиннаго Бога/ и в память о сем утвердиша камень велий на высоцей горе./ Научи и нас, Богоневесто, памятовати чудеса Твоя/ и воспевати препетаго отцев Господа и Бога.

Ныне радуется Сибирская земля,/ достигоша бо ю величия Твоя, Богомати,/ ликует Челябинск град, с нимже грады Тюмень и Кустанай,/ приемлюще Табынскую икону Твою, Пречистая,/ неоскудно бо действо благодати Твоея,/ еюже совершаеши великая и преславная чудеса/ во спасение всех и просвещение.

Град Уральск еретическим зловерием одержимь бе,/ егда же срете образ Твой, Пречистая,/ козни вражия абие разрушишася,/ людие же, видевше милости бываемыя, во след Тебе течаху/ и веру Православную, радующеся, прославляху.

Егда христолюбивии воини земли Оренбургския имяху икону Твою в полце своем,/ тогда велию крепость и силу обретаху на враги своя,/ орды бо неверныя покориша/ и дерзости их низложиша.

Слава: Поволжстей земли точиши благодать независтную, Владычице,/ пришествием Твоим в Саратов град,/ икона бо Твоя Табынская демонов полчища отгоняет/ и души заблуждших просвещает./ Мы же любезно покланяемся и лобызаем ю/ и Тя, Богородице, величаем.

И ныне: Всяк, прибегаяй к покрову Твоему, Чистая,/ не отходит тощь и не услышан,/ Ты бо, яко Мати истиннаго Живота,/ отчаянных велие Прибежище и обуреваемых тихое Пристанище./ Приими и нас, призывающих Тя на помощь, Всепетая Владычице.

Песнь 8

Ирмос: Отроки благочестивыя в пещи/ Рождество Богородичо спасло есть,/ тогда убо образуемое,/ ныне же действуемое,/ вселенную всю воздвизает пети Тебе:/ Господа пойте, дела,/ и превозносите Его во вся веки.

Егда лютая година постиже землю Русскую и явишася безбожнии людие,/ тогда бысть всему Уральскому краю велие возмущение:/ Божия бо храмы разориша,/ святыни оскверниша и крестохождения с иконою упраздниша./ Мы же молим Тя, Владычице:/ испроси у Сына Твоего грехов отец наших оставление.

Печалующися о стране нашей Русстей, Владычице,/ и не хотящи иконою Твоею оставити нуждею пределы земли ея,/ стала еси недвижно у Амура реки, несомая гонимыми христолюбивыми воины./ Вернии же людие со святители Мефодием и Нестором слезно моляхуся,/ да не оставиши их сирых во стране Китайстей,/ но да идеши с ними, помощь Свою подающи.

Удивишася китайстии народи, зряще чудеса от иконы Твоея бываемая,/ темже, во храм Твой притекающе, крещение приимаху./ Мы же, ведуще сие, прославляем Тя и Сына Твоего, зовуще:/ Господа пойте, дела,/ и превозносите Его во вся веки.

Австралийская земля величает Тя, Пречистая,/ слышащи о дивных чудесех Твоих,/ Ты бо, любовию Своею всех объемлющи и благодатию исполняющи, научаеши пети:/ Господа пойте, дела,/ и превозносите Его во вся веки.

Слава: Всяк язык, творяй беззаконие, лишаемь святынь своих бывает,/ тако сокрыта есть от нас и Табынская икона Твоя, Богомати, тайнодействием Божиим,/ мы же, грешнии, в покаянии тепле молим Тя:/ прииди к нам сирым и утеши ны.

И ныне: Ум ангельский и человеческий ужасается, Владычице,/ како Младенца Безлетна раждаеши,/ како Сына Божия на руку Твоею носиши,/ Егоже трепещут Горния силы, вопиюще:/ Свят, Свят, Свят еси Боже,/ Богородицею помилуй нас.

Песнь 9

Ирмос: Всяк земнородный/ да взыграется, Духом просвещаемь,/ да торжествует же безплотных умов естество,/ почитающее священное торжество Богоматере,/ и да вопиет:/ радуйся, Всеблаженная, Богородице,/ Чистая Приснодево.

Мерзость запустения на месте святем бываше,/ егда источницы слании во врачебницу преложени быша,/ обаче Ты, Богородице, неверствующих чудесным Твоим страхованием изгнала еси,/ да познают величия Твоя, Богоневесто.

Возскорбеша христолюбивии людие,/ егда беззаконницы храм, стояй на источницех сланых, разориша/ и место святое в запустение приведоша,/ обаче до конца милость от рабов Твою не отвратила еси, Владычице, / и единожды в лето струи водныя в пещере подаеши, аки слезы точащи.

Се время благоприятное, се ныне день спасения наста в Русстей земли!/ Храмы Божии открывахуся, обители святыя возраждахуся/ и на горе Табынстей храм чудный Пречистей Богородице воздвигнут бысть,/ иноцы же, зде собравшеся, молитву о мире возсылают/ и славу Богу воспевают, тако изволившему.

Паки Благословенная Владычица изливает чудеса на рабы Своя, якоже прежде,/ тако и ныне милостию исполняет,/ мироточение творящи от образа Своего,/ к немуже притекают вси, чтущии Ю,/ улучающе полезная ко спасению.

Слава: Велия слава Твоя, Богомати, на источницех сланых явися,/ егда стекахуся людие воздати благодарение Ти:/ тяжко недугующих бо исцеляеши,/ матерем детородящим скорое разрешение даруеши,/ ожесточенно враждующим нечаянное примирение подаеши,/ сопружных в единомыслии и любви сохраняеши,/ Радость бо Ты еси истинная.

И ныне: Приидите, вернии,/ чистым сердцем возвеличим Пречистыя Матере Бога нашего чудную икону Табынскую/ и Божественнаго Младенца, Спаса Христа,/ Егоже, яко Рождшая, на руку носивши/ и матернее дерзновение к Нему имущи,/ непрестанно молит за ны/ и подает рабом Своим богатыя милости.

Светилен:

Да почтится Всепетая Матерь Божия,/ райских дверей Отверзение,/ всего мира Очищение/ и к жизни нетленней Возведение,/ яко Жизнь Сущую рождшая, Христа Бога нашего,/ Сей бо есть пророком глаголавый, Тому поклонимся,/ яко Богу и Спасу душ наших.

Слава, и ныне, тойже.

На хвалитех стихиры, глас 4:

Целомудрия сущи Ходатаица,/ призывающим Тя ныне явися/ и от всяких избави напастей и бед,/ Богоневесто Пречистая.

Неискусомужно рождши Господа,/ явися по Рождестве паки девствующи:/ о, преславнаго чудесе,/ в Тебе соделаннаго, Богоневесто!

Приими, Отроковице Пречистая, Божественную песнь,/ дающая благодать на Тя надеющимся,/ и мир испроси земли Русстей присно послати,/ да христианский всяк язык Тя величает.

Многая Твоя щедроты милостивно нас спасают,/ едина Богомати,/ от греховнаго суда и различных напастей,/ Ты бо, рождши Бога, милуеши мир Его.

Слава, и ныне, глас 2:

Тихое пристанище/ обитель Твоя Табынская, Богоневесто,/ явися всем притекающим,/ имущи в себе пречестную Твою икону,/ всем неоскудно благодать подающую.

Славословие великое. И отпуст.

На Литургии служба Богородицы.