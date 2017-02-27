14 января приглашаем на лыжные соревнования

Приглашаются желающие для участия 14 января 2017 г. в 12:00 в спортивно-оздоровительном мероприятии (лыжных соревнованиях) на базе СОК «Биатлон» (г. Уфа, ул. Комарова, 1) для православных молодежных объединений, молодежных объединений мусульман и светских молодежных организаций г. Уфы.

Дистанция для мужчин - 3 км, для женщин - 1,5 км.

Участникам соревнований необходимо быть одетыми в спортивную форму, соответственно соревнованиям и погодным условиям. Если нет собственного инвентаря для участия, то необходимо иметь с собой сумму из расчета 200 руб./час за аренду лыж, ботинок и лыжных палок. Для аренды спортинвентаря участникам соревнований заранее необходимо сообщить размер обуви и рост.

По окончании соревнования пройдет награждение призеров.

Всю информацию для участия в спортивном мероприятии (ФИО, год рождения; если нужна аренда лыж, то - рост и размер обуви) необходимо отправить до 10 января 2016 г. по электронному адресу: dj-den777@уаndех.ru или звонить по телефону: 8-919-158-35-94 - Ялалов Денис.