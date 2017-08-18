140-й престольный праздник Богородице-Казанского храма и день села отметили в Верхнем Авзяне

21 июля 2017г., в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Божественную литургию в храме в честь Казанской иконы Божией Матери с.Верхний Авзян Белорецкого р-на РБ (13-е, Тирлянское благочиние). Владыке сослужило местное духовенство. Диаконский чин возглавил первый соборный протодиакон Максим Коробицын. Пел мужской хор под управлением Зав. канцелярией епархии соборного диакона Дионисия Коржа.

В этот день храм Казанской иконы Божией Матери с.Верхний Авзян отмечает свое 140-летие.

Для почитательного поклонения верующих на время богослужения в храме находился ковчег с частицами мощей Уфимских святых.

На богослужении присутствовали: Глава Администрации муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан Владислав Геннадьевич Миронов; Глава сельского поселения с. Верхний Авзян Белорецкого р-на РБ Михаил Петрович Телятников

Далее состоялся ежегодный Крестный ход на центральную площадь села с местным чтимым списком Казанской иконы Божией Матери, молебен и многолетие СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ КИРИЛЛУ, митрополиту НИКОНУ, духовенству, боголюбивой Башкортостанской пастве, Богом хранимой стране нашей, властям, воинству и народу ее.

День села, который ежегодно отмечает Верхний Авзян в летний праздник Казанской иконы Божией Матери, продолжился праздничным концертом, на котором митрополит НИКОН выступил с приветственным словом, а архиерейский хор исполнил песнопения в честь Казанской иконы Божией Матери.

Владыка также пообщался с руководством Главой Белорецкого р-на В.Г.Мироновым, с которым они осмотрели презентационные стенды сёл района.

свящ.К.Новиков

фото ипод.Д.Кондрашова