27 декабря во храмах РПЦ пройдут панихиды, и до 2.02.2017 будут поминать погибших над Черным морем

В связи с катастрофой самолета Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА, во всех, храмах Русской Православной Церкви на третий день после данной трагедии - 27 декабря будет отслужена вселенская панихида по новопреставленным рабам Божиим в авиакатастрофе на Черном море погибшим.

Кроме того, до сорокового дня - 2 февраля 2017 г. в храмах будут совершать ежедневное молитвенное поминовение преставившихся на проскомидии и Божественной литургии.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси