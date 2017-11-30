31 октября 2017г. - 8 лет со дня кончины соборного протодиакона АЛЕКСАНДРА СКОРНЯКОВА

31 октября 2017г. - 8-я годовщина отшествия ко Господу соборного протодиакона Александра Скорнякова. Митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН совершил заупокойную литию на его могиле, расположенной в ограде кафедрального собора Рождества Богородицы г.Уфы.

Также в этот день, по благословению Владыки НИКОНА, в соборе было совершено молитвенное поминовение отца протодиакона: заупокойная Литургия, панихида в храме, а затем лития на могиле приснопамятного служителя Божия.

свящ.К.Новиков

фото ипод.Д.Кондрашова