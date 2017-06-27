А.Л.Соловьев прочтет лекцию «Аксаковский урок как форма духовно-нравственной работы с детьми и подростками в приходском Детском прсветительском центре»

По приглашению Мемориального дома-музея С.Т.Аксакова в Уфу приезжает Алексей Леонидович Соловьев, к.и.н., доцент кафедры гуманитарного образования Специализированного учебно-научного центра Уральского Федерального университета, руководитель Детского просветительского центра храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах г. Екатеринбурга, директор Реабилитационного центра для детей-инвалидов на Семи ключах.

Тема его выступления – «Аксаковский урок как форма духовно-нравственной работы с детьми и подростками в приходском Детском прсветительском центре». Он также расскажет о деятельности Детского просветительского Центра, состоящего из работающей по форме семейного образования общеобразовательной школы, воскресной школы и Исетского казачьего корпуса имени Св.Цесаревича Алексия; поделится опытом проведения уроков благочестия, расскажет об аксаковских мероприятиях, проводимых Екатеринбургской Епархией и ДПЦ Богородице - Владимирского храма, в том числе Аксаковских уроках благочестия, литературно-художественных праздниках и историко-театральных композициях.

Встреча с А. Л. Соловьевым состоится в Мемориальном доме-музее С.Т. Аксакова (г.Уфа, ул. З.Расулева, д. 4) 27 июня (вторник) 2017г. в 18.00.