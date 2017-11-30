Аналитическая записка о состоянии неоязычества на территории Российской Федерации

Можно заключить, что на данный момент в России действует более ста организаций неоязычников, которые имеют различное влияние. Самыми крупными можно назвать: «Союз славянских общин Славянской родной веры (ССО СРВ)», «Анастасия», «Родноверы», «Дом сварога», «Татария», «Духовно-родовая держава Русь», «Круг языческой традиции», «Велесов круг», «Союз венедов», «Схорен еж словен» . Все неоязыческие организации несистемны и единого центра управления не имеют, в каждом регионе существуют изолированно.

Стоит отметить, что «Родноверы» - это не отдельный культ или секта, а скорее целое направление русского неоязычества, к которому принадлежат ССО СРВ, «Дом сварога» и ряд других. Есть еще другое направление, так называемое «Природоверие», куда относятся культы «Анастасия» и «Порфирия Иванова» и др. Вот какими признаками наделили своих представителей «родноверы»: генетически принадлежат славянскому роду; чтят традиционный славянский обычай; считают родовое мировоззрение основным; славят исконных славянских богов.

Деятельность неоязыческих организаций характеризуется празднованием памятных для неоязычества дат (день Ивана Купала, дни солнцестояния, весеннее и осеннее равноденствие и т.д.), совершением культовых церемоний у капищ, проведением лекций и семинаров, организацией фестивалей, концертов и мероприятий, а также организацией спортивных турниров и созданием клубов, готовящих спортсменов боевых видов искусства. Особо деятельность неоязычества распространяется в местах лишения свободы, военных частях, а также в замкнутых сообществах околомаргинальной молодежи (футбольные фанаты, рокеры, представители патриотических организаций, которые, как правило, придерживаются националистических предпочтений).

К сложностям в деле противодействия неоязычеству следует отнести следующие:

• некомпетентность муниципальных чиновников, которые, не задумываясь, разрешают проведение неоязыческих мероприятий «фольклорного» толка;

• финансирование неоязыческих организаций из-за рубежа, в частности влиятельными неоязыческими организациями Скандинавских стран, которые стремятся через это иметь рычаги влияния на общество в России (в данном плане ситуация крайне сложная в Архангельской, Мурманской областях и Республики Карелия). Например, такие российские организации как НКА «Поморов Архангельской области», «Золотой век. Возрождение России», «Духовно-родовая держава Русь» систематически получают финансирование от влиятельных неоязыческих организациях из-за рубежа;

• межкультурный характер неоязычества в России, поскольку епархиями ведется работа по предотвращению неоязычества в русской социокультурной среде, а в России имеются неоязыческие организации, которые сформированы в татарской, кавказской и др. социокультурных средах; пропаганда неоязыческой идеологии часто построена на "приобщении" современных людей к истории и культурным обрядам древности, что вызывает симпатии у людей, ищущих национальную идентичность;

• недостаточное количество материалов центральных церковных и светских СМИ об опыте церковной работы в сфере спорта.

На данный момент неоязычество наиболее широко представлено в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, в северо-западных регионах России (Архангельская область, Мурманская область, Республика Карелия), а также в национальных республиках Поволжского и Северокавказского федерального округа.

Особо стоит отметить, что неоязычество в национальных республиках, входящих в состав России сильно отличается от славянской формы неоязычества, так как формируется на совершенно иной культурологической базе и поэтому не сразу выявляется сотрудниками епархий.