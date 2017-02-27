Анонс богослужений митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА

12 ноября (суббота) 2016г. Всенощное бдение. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 17.00 ч.
13 ноября (воскресенье) 2016г. Неделя 21-я по ПятидесятницеБожественная литургия. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 9.00 ч.
13 ноября (воскресенье) 2016г. Вечерня, Утреня с акафистом в честь святых целителей, бессребреников и чудотворцев КОСМЫ и ДАМИАНА АЗИЙСКИХ. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 17.00 ч.
26 ноября (суббота) 2016г. Всенощное бдение в сослужении с епископом Салаватским и Кумертауским Николаем. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 17.00 ч.
27 ноября (воскресенье) 2016г. Неделя 23-я по Пятидесятнице. Преп. НИКОНА РАДОНЕЖСКОГО (служба перенсена с 30.11). День тезоименитства митрополита Никона. Божественная литургия в сослужении с епископом Салаватским и Кумертауским Николаем. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 9.00 ч.
27ноября (воскресенье) 2016г. Вечерня, Утреня с акафистом в честь свт.Николая Чудотворца. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 17.00 ч.
03 декабря (суббота) 2016г. Всенощное бдение. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 17.00 ч.
04 декабря (воскресенье) 2016г. Неделя 24-я по Пятидесятнице. Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Божественная литургия. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 9.00 ч.
10 декабря (суббота) 2016г. Всенощное бдение. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 17.00 ч.
11 декабря (воскресенье) 2016г. Неделя 25-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 9.00 ч.
11 декабря (воскресенье) 2016г. Вечерня, Утреня с акафистом в честь св.ап.Андрея Первозванного. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 17.00 ч.
12 декабря (понедельник) 2016г. Всенощное бдение. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 17.00 ч.
13 декабря (вторник) 2016г. Св. Апостола Андрея Первозванного. Божественная литургия. Храм св.апостола Андрея Первозванного в Дёме (г.Уфа). Начало в 9.00 ч.
31 декабря (суббота) 2016г. Св. прав. Симеона Верхотурского. Божественная литургия. Храм св. прав. Симеона Верхотурского. г.Уфы. Начало в 9.00 ч.
31 декабря (суббота) 2016г. Всенощное бдение. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 17.00 ч.
01 января (воскресенье) 2017г. Божественная литургия. Молебен на Новолетие. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 9.00 ч.
01 января (воскресенье) 2017г. Вечерня, Утреня с акафистом в честь св.мч.ВОНИФАТИЯ. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 17.00 ч.