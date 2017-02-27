Анонс богослужений митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА

12 ноября (суббота) 2016г. Всенощное бдение. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 17.00 ч.

13 ноября (воскресенье) 2016г. Неделя 21-я по ПятидесятницеБожественная литургия. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 9.00 ч.

13 ноября (воскресенье) 2016г. Вечерня, Утреня с акафистом в честь святых целителей, бессребреников и чудотворцев КОСМЫ и ДАМИАНА АЗИЙСКИХ. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 17.00 ч.

26 ноября (суббота) 2016г. Всенощное бдение в сослужении с епископом Салаватским и Кумертауским Николаем. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 17.00 ч.

27 ноября (воскресенье) 2016г. Неделя 23-я по Пятидесятнице. Преп. НИКОНА РАДОНЕЖСКОГО (служба перенсена с 30.11). День тезоименитства митрополита Никона. Божественная литургия в сослужении с епископом Салаватским и Кумертауским Николаем. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 9.00 ч.

27ноября (воскресенье) 2016г. Вечерня, Утреня с акафистом в честь свт.Николая Чудотворца. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 17.00 ч.

03 декабря (суббота) 2016г. Всенощное бдение. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 17.00 ч.

04 декабря (воскресенье) 2016г. Неделя 24-я по Пятидесятнице. Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии . Божественная литургия. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 9.00 ч.

10 декабря (суббота) 2016г. Всенощное бдение. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 17.00 ч.

11 декабря (воскресенье) 2016г. Неделя 25-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 9.00 ч.

11 декабря (воскресенье) 2016г. Вечерня, Утреня с акафистом в честь св.ап.Андрея Первозванного. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 17.00 ч.

12 декабря (понедельник) 2016г. Всенощное бдение. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 17.00 ч.

13 декабря (вторник) 2016г. Св. Апостола Андрея Первозванного. Божественная литургия. Храм св.апостола Андрея Первозванного в Дёме (г.Уфа). Начало в 9.00 ч.

31 декабря (суббота) 2016г. Св. прав. Симеона Верхотурского. Божественная литургия. Храм св. прав. Симеона Верхотурского. г.Уфы. Начало в 9.00 ч.

31 декабря (суббота) 2016г. Всенощное бдение. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 17.00 ч.

01 января (воскресенье) 2017г. Божественная литургия. Молебен на Новолетие. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 9.00 ч.

01 января (воскресенье) 2017г. Вечерня, Утреня с акафистом в честь св.мч.ВОНИФАТИЯ. Кафедральный собор Рождества Богородицы. Начало в 17.00 ч.