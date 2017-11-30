Архиереи МИТРОПОЛИИ возглавили Престольный праздник Рождество-Богородицкого собора г.Уфы

21 сентября 2017г., в праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН, епископы: Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ, Нефтекамский и Октябрьский АМВРОСИЙ, Епископ Бирский и Белорецкий ИЛИЯ, по случаю престольного праздника, при большом стечении богомольцев, возглавили торжественную Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы г.Уфы.

Владыкам сослужили: духовник Уфимской епархии митрофорный протоиерей Виктор Киселев, Благочинный 1-го, Уфимского, благочиния протоиерей Ромил Гареев, настоятели уфимских храмов. Диаконский чин возглавил первый соборный протодиакон Максим Коробицын. Пел архиерейский хор под управлением З.Закировой. Песнопения Евхарстического канона пел народ Божий под управлением протодиакона Рустика Латыпова.

По Заамвонной молитве состоялся праздничный молебен Пресвятой Богородице, святым Новомученикам и исповедникам Церкви Русской, ковчег с частицами мощей которых в эти дни пребывает в Башкортостане, а также Крестный ход вокруг собора с окроплением святой водой богомольцев.

Далее было возглашено многолетие Предстоятелю Русской Православной Церкви СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛУ; Главе, епископам и пастве Башкортостанской митрополии; властям, воинству и всему народу Богом хранимой страны нашей и всем православным христианам.

Затем митрополит НИКОН обратился к верующим с проповедью о Пресвятой Богородице.

По окончании богослужения, в здании Башкортостанской митрополии состоялся Архиерейский совет Митрополии. Обсуждались вопросы координации духовно-просветительской, образовательной, миссионерской, молодежной, информационной, социальной, благотворительной деятельности епархий, а также их взаимодействия с обществом и республиканскими властями.

свящ.К.Новиков

фото ипод.Д.Кондрашова