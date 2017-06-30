Башкортостанская митрополия проводит акцию "За жизнь!"

В период Великого поста во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви Московского Патриархата объявлен сбор подписей за запрет абортов

27 сентября 2016 года Святейший патриарх Кирилл поставил свою подпись под обращением граждан о запрете абортов и благословил эту инициативу общероссийского общественного движения «За жизнь!». Его поддержали более семидесяти иерархов Русской Православной Церкви, а так же ученые, деятели искусства и многие другие. Сейчас собрано более 450 тысяч подписей. Сбор подписей за запрет абортов также поддержали схиархимандрит Илий (Ноздрин) и архимандрит Ефрем (настоятель афонского монастыря Ватопед).

Для того, чтобы на законодательном уровне запретить убийство детей необходимо собрать миллион «живых» подписей за запрет абортов до Пасхи 2017 года.

Присоединиться к сбору подписей за запрет абортов можете и вы, для этого в храмах епархии размещены «папки самосбора», где желающие могут поставить свои подписи в защиту жизни детей до рождения. Текст подписного листа согласован председателем Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиереем Димитрием Смирновым. Для того чтобы правильно заполнить подписной лист, в папке находится образец. Просьба заполнять разборчиво или печатными буквами, синей или фиолетовой шариковой ручкой.

Сбор подписей проводится на добровольной основе, каждая подпись важна. Ответственным за наше будущее становится каждый человек.