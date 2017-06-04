Братство православных следопытов "Преображение" приглашает

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА, отряд Братства православных следопытов "Преображение" приглашает в ЛЕТНИЙ СКАУТСКИЙ ЛАГЕРЬ.

Лагерь пройдет с 17 по 30 июля в районе п.Шмидтово.

В программе: Изучение Священного Писания и Истории Церкви, участие в богослужениях, беседы со священником, нравственно-ориентированные игровые программы, навыки выживания на природе, скаутские испытания, покорение гор и пещер.

Принимаются дети с 10 до 17 лет.

Стоимость участия - 7800 р.

Запись по тел: 89871467239 (Мария Евгеньевна)