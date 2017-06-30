Чудотворная икона "Неупиваемая Чаша" побывает в Салаватской епархии

По ходатайству управляющего Салаватской епархией Преосвященнейшего епископа Салаватского и Кумертауского Николая к митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию, управляющему Московской областной епархией, в пределах Салаватской епархии с 30 июня по 30 июля 2017 года побывает чудотворный образ Божией Матери, именуемый "Неупиваемая Чаша", из Введенского Владычнего женского монастыря города Серпухов Московской области.

30 июня - 16 июля - Успенский кафедральный собор г.Салават;

16 - 23 июля - Иоанна-Предтеченский собор г.Кумертау;

23 - 30 июля - Казанский храм г.Мелеуз;

Во все дни пребывания святого образа - перед иконой будут совершаться молебные пения с акафистом Царице Небесной об исцелении недугов пьянства, наркомании и всякого рода зависимости.

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