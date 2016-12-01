Делегация Русской Православной Церкви приняла участие в праздновании дня памяти святителя Николая в Бари

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла делегация Русской Православной Церкви приняла участие в праздновании дня памяти святителя и чудотворца Николая в городе Бари (Италия).

В состав делегации Московского Патриарха вошли, в частности, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, архиепископ Костромской и Галичский Ферапонт, епископ Салаватский и Кумертауский Николай, епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий, епископ Анадырский и Чукотский Матфей.

В канун дня памяти угодника Божия, 18 декабря 2016 года, архипастыри Русской Церкви совершили всенощное бдение на подворье Русской Православной Церкви в честь святителя Николая в г. Бари.

В день праздника Божественная литургия состоялась в базилике святителя Николая, где находится гробница с его мироточащими мощами.

По завершении Литургии в крипте базилики перед мощами святого был совершен молебен.

За богослужениями архипастырям сослужили: настоятель подворья Русской Православной Церкви в Бари протоиерей Андрей Бойцов, руководитель Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси иерей Александр Волков, многочисленные представители духовенства Московской епархии, Татарстанской, Башкортостанской, Мордовской митрополий и ряда других митрополий и епархий Московского Патриархата, принявшие участие в традиционной паломнической поездке в Бари в дни празднования памяти святителя Николая

Богослужебные песнопения исполнил хор из г. Днепропетровска под управлением А. Воскресенской.

За богослужением в храме присутствовал настоятель базилики святителя Николая священник Чиро Капотосто.

После богослужения от имени прихода для паломников из епархий Русской Православной Церкви был организован праздничный прием.

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Патриархия.ru / епархия-уфа.рф

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