День пожилого человека отметили в ВШ храма св.блаж.Матроны Московской

1 октября 2017 года по благословению Благочинного 1-го, Уфимского, округа настоятеля храма святой блаженной Матроны Московской протоиерея Ромила Гареева, в Воскресной школе храма прошел праздник «День пожилого человека».

В жизни каждого человека были, есть и будут бабушка и дедушка. И, наверное, из любви и признательности к ним, какой-то мудрый человек объявил 1 октября Международным днем пожилого человека.

В нарядно украшенном классе встречали дети дорогих гостей – пожилых людей нашего прихода. Песни и стихи на праздничном концерте растрогали наших бабушек и дедушек до слез, но это были слезы благодарности за искреннюю любовь младшего поколения.

Затем пили чай с пирогами, а самые маленькие воспитанники подарили гостям сделанные своими руками подарки и, конечно, это были цветы.

Были счастливы и взрослые и дети! Желали друг другу здоровья радости и Божией помощи!

Директор ВШ

Хабирова Л.М.

фото автора