День свв.Петра и Февронии отметили колокольным звоном

8 июля 2017г. в день святых Петра и Февронии Муромских, и государственный праздник Семьи и верности, в храмах Уфимской епархии прошли праздничные богослужения со вставкой особых прошений на сугубой ектенье и молитвы святым Петру и Февронии - покровителям христианского брака. Священники говорили проповеди о важности семьи, целомудрии и деторождении.

По благослвоению Святейшего Патриарха КИРИЛЛА, во всех кафедральных соборах РПЦ в этот день в 12.00 по местному времени праздник был отмесен колокольным звоном. Во всероссийской акции принял участие и уфимский кафедральный собор Рождества Богородицы.