«Добровольчество — территория возможностей» - Межконфессиональный форум молодежи РБ

23 сентября 2017г. в уфимском Конгресс-холле состоится Межконфессиональный форум молодежи Башкортостана «Добровольчество — территория возможностей». Организаторами форума являются Епархиальный отдел по делам молодежи, 1-е Благочиние Уфимской епархии, Молодежная общественная палата при Госсобрании РБ, Молодежный отдел Духовного управления мусульман республики.

В качестве почетных гостей на мероприятие приглашены министр молодежной политики и спорта Андрей Иванюта, председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкортостана Вячеслав Пятков, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, первый заместитель председателя-муфтия ДУМ РБ Айнур Арсланов, епископ Николай.

В программе форума встречи с известными религиозными и политическими деятелями, дискуссионные площадки, интеллектуальные игры, мастер-классы, новые знакомства, VIP-лекции, беседы на актуальные темы с епископами Башкортостанской митрополии.

10.30 – 11.00 Регистрация участников (холл)

11.00 – 11.10 (Зал) Открытие форума (говорит ведущий+выступление кураиста).

11.10 – 11.40 – Приветственные слова приглашенных гостей по теме форума.

1. Митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН;

2. Епископ Салаватский и Кумертауский Николай;

3. Первый заместитель председателя-муфтия Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Арсланов Айнур Нургалиевич;

4. Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан - Иванюта Андрей Иванович;

5. Министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан - Ленара Хакимовна Иванова;

6. Председатель совета по государственно-межконфессиональным отношениям при Президенте Республики Башкортостан - Пятков Вячеслав Петрович;

7. Советник председателя Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан - Руслан Диасович Карамышев;

8. Председатель комитет по делам молодежи Администрации ГО г.Уфа - Юлбаев Радик Зинатович;

9. Председатель Молодежной общественной палаты при ГосСобрании – Курултае РБ – Гизатуллин Тагир Рафаилович.

Презентации работы молодежных добровольческих организаций Уфимской епархии и ДУМ.

11.40 – 12.05 Анастасия и Мария Барабаш – члены организации «Православные добровольцы Башкортостана»,

Тема: «Православное добровольческое служение в Уфимской епархии».

12.05 - 12.20 Сулейманов Данил Абузарович. Координар социально-благотворительной деятельности Молодежного отдела Духовного управления мусульман.

Тема: « Работа волонтерского движения ДУМ РБ».

12.20 - 13.50 – Диалог духовных лидеров и молодежи (вопросы от молодежи духовным лидерам).

Форум с Митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном, Епископом Салаватским и Кумертауским Николаем, первым заместителем председателя-муфтия Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Арслановым Айнуром Нургалиевичем

13.50 - 14.20 – Кофе-брейк

Выступление спикеров:

14.20 – 14.35 протоиерей Вячеслав Архангельский – руководитель отдела благотворительности и социального служения Уфимской епархии РПЦ.

Тема выступления: «Социальное служение. Добровольчество».

14.35 – 14.50 Гареева Айгуль Рашидовна – Руководитель благотворительного образовательного фонда «Мархамат». Выступление: по теме форума.

14.50 – 15.20 Гадельшин Тимур Маратович - начальник отдела волонтерского движения ГАУ Республиканский центр волонтерского движения и молодежных инициатив

Выступления по теме: "Организация работы волонтерского движения";

15.20 – 15.40 Шамаева Лилия Руслановна – начальник медиа-центра РОО РМИ "Лига молодёжной политики" РБ.

Тема выступления: «Работа с молодежью в интернете»

15.40 – 16.10 – Зайнуллин Тимур Расимович - депутат Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан третьего созыва.

Тема выступления: «Проектирование и командообразование»

16.10 – 16.30 Косолапова Инесса Васильевна - Председатель Ассоциации молодых педагогов Республики Башкортостан, член МОП при ГосСобрании – Курултае РБ. Выступление по теме форума.

16.30 – 17.00 – Концертная программа (и/или Интеллектуальная викторина для молодежи о родном крае)

17.00 – 17.15 Подведение итогов и закрытие форума