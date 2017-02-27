Допускающие угрозы в адрес создателей фильма «Матильда» организации не имеют отношения к Церкви

Москва, 8 февраля. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.В. Кипшидзе заявил, что угрозы и экстремистские заявления, прозвучавшие от ряда организаций, называющих себя православными, в связи с выходом фильма «Матильда» не имеют отношения к позиции Церкви.

«Разумеется, люди имеют право на выражение своей позиции в связи с ожидаемым выходом на экраны фильма “Матильда”. Вполне ожидаемо, что оспаривание создателями фильма семейной нравственности императора Николая, зверски убитого вместе с несовершеннолетними детьми в застенках, не может оставить никого безразличным», — подчеркнул представитель Церкви.

«Но подобная реакция не должна выходить за рамки закона, сопровождаться каким-либо угрозами и экстремистскими призывами», — пояснил он.

По его словам, организация, «Христианское государство — Святая Русь» которая предположительно распространила экстремистские призывы, не имеет права выступать от имени Церкви и не представляет православную общественность.

«Мы также не оспариваем право создателей фильма обратиться к закону в связи с звучащими в их адрес угрозами», — указал представитель Церкви.

«Но самым правильным в данной ситуации является способность слышать друг друга, проявлять такт и уважение как к чувствам верующих людей, так и к творческой свободе художника», — заключил В.В. Кипшидзе.

sinfo-mp.ru / епархия-уфа.рф