Епрахиальный отдел по противодействию наркомании и алкоголизму провел мероприятия ко Дню святых Петра и Февронии

6 июля 2017 года сотрудники отдела посетили Республиканский реабилитационный центр для несовершеннолетних. После знакомства с вновь прибывшими воспитанниками состоялась беседа «Семейные ценности», затем составление кластеров «Идеальный сын», «Идеальная дочь» и викторина о семье. Сотрудники реабилитационного центра поставили свои подписи во всероссийской петиции «За запрет абортов». Гости установили в центре уголок для икон, раздали желающим нательные крестики, подарили всем присутствующим сладкие призы и памятные подарки.

7 июля 2017 года в Спасском храме г. Уфы состоялась открытая встреча участников групп поддержки для наркозависимых и их близких, действующих при храме. После беседы «Семья — малая Церковь», проведенной психологом отдела Юрием Стрекаловым, присутствующие поделились своими размышлениями на эту тему. Встреча прошла в «большом семейном кругу» и завершилась праздничным чаепитием.

8 июля 2017 года на центральном входе в Спасский храм, граничащий с остановкой общественного транспорта «Училище искусств», был оборудован пост с брошюрами и фильмами, повествующими о важности сохранения семейных ценностей, защите материнства и детства, недопустимости и последствиях абортов, помощи беременным женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации. Затем участники акции, взяв тематический материал, отправились в сад им. С.Т. Аксакова. Кроме раздачи печатной и видео продукции и живого общения с горожанами, добровольцы собирали подписи против абортов.

9 июля 2017 года в Спасском храме г. Уфы состоялись: фото-выставка «Наша дружная семья»; конкурс детских рисунков «Герб нашей семьи»; беседа «Устои семейной жизни» (на примере семьи русского писателя С.Т. Аксакова); викторина для детей и подростков «Семейные ценности»; праздничное чаепитие «Семейные традиции».

10 июля 2017 года в загородных реабилитационных центрах братство "Спасское" и сестричество «Спасское» были проведены беседы: «Роль отца и сына в семье», «Роль матери и дочери в семье»; викторины на тему: «Жизненная ценность – семья».

подробнее на сайтах:

spas-ufa.cerkov.ru

spas-ufa.pravorg.ru