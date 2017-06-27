Глава Уфы И.И.Ялалов с рабочим визитом побывал в Спасском храме г.Уфы

23 июня 2017г. с рабочим визитом Спасский храм г.Уфы посетили: Глава Администрации города И.И.Ялалов, Начальник Управления земельных и имущественных отношений г.Уфы Еникеев Р.А., Глава Кировского р-на Халилов Д.Г. По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, гостей встречали Секретарь (Управделами) Уфимской епархии ипод.Д.Ю.Кондрашов и настоятель храма прот.Роман Тарасов.

Спасский храм - памятник истории и культуры 1829г. постройки. Подробнее о его истории можно прочитать на сайте храма.

Настоятель провел для гостей экскурсию по храму и его территории, рассказал о проводимых и планируемых приходом реставрационных работах.

Глава города отметил, что Спасский храм - одно из старейших зданий города, и пообещал со стороны Администрации помощь в организации и проведении реставрационных работ, а также поддержал предложение митрополита Никона о создании попечительского совета храма.

ufacity.info / 23 июня 2017 года на территории старинного Спасского храма, расположенного в Кировском районе столицы, прошло рабочее совещание с участием Главы Администрации города Уфы Ирека Ялалова. Главный вопрос повестки дня-изыскание возможностей и средств для восстановления и укрепления здания церкви. Помимо того, что это культовое сооружение, храм еще является памятником истории и архитектуры.

В работе совещания принял участие Глава Администрации Кировского района Уфы Динар Халилов, а также ответственные сотрудники столичной мэрии, депутаты Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, предприниматели.

На совещании было решено подготовить предложения по содействию в финансировании строительных и реставрационных работ.