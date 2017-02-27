Группа паломников встретит праздник Крещения Господня на Святой Земле

С 17 по 23 января 2017 года, по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, группа из 10 паломников во главе с благочинным 1-го, Уфимского, округа, настоятелем храма св. блж. Матроны Московской г. Уфы протоиереем Ромилом Гареевым, отправилась на Святую Землю, где верующие встретят один из важнейших христианских праздников — Крещение Господне. В этот день христиане всего мира вспоминают евангельское событие — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Так же группа паломников посетит Иерусалим, Вифлеем, Канну Галилейскую, Иерихон, Хеврон, гору Искушений и гору Блаженств, где православные верующие смогут с молитвой поклониться святыням всего христианского мира.

прот. Ромил Гареев