Хор Кирилло-Мефодиевского храма г.Уфы приглашает на РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ

Башкирская Государственная филармония им. Х. Ахметова

Органный зал

16 января 2017 года, понедельник,19:00

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ

представляет

хор Кирилло-Мефодиевского храма г.Уфы в составе студентов и выпускников Уфимского государственного института искусств им. З.Исмагилова. Художественный руководитель, регент, заслуженный деятель искусств РБ Татьяна Гончаренко.

Коллектив лауреат многих Всероссийских и Международных конкурсов. В 2007 году хор стал лауреатом Международного фестиваля-конкурса хоровой духовной музыки «Musica Sacra Praga» (г. Прага, Чехия) – Гран-при, в 2011 году хор стал обладателем Гран-при Всероссийского фестиваля-конкурса, посвященного памяти композитора Михаила Виноградова (г. Рязань), в 2012 году на I Международном Флорентийском хоровом фестивале (Италия) хор был удостоен I места и золотой медали в номинации «Духовная музыка», а также II места и серебряной медали в категории «Ранняя музыка». Коллектив привез серебряную и бронзовую медали с XX Международного хорового конкурса духовной музыки (2014 Греция).

Обширный репертуар составляют духовные сочинения русских и западноевропейских композиторов. Коллектив знакомит слушателей и с лучшими духовными произведениями современных российских авторов.

В Уфимской филармонии ежегодно выступает с рождественской программой.

Настоящий концерт посвящен памяти жертв авиакатастрофы Ту-154 в Сочи 25 декабря 2016 года.

bashgf.ru / епархия-уфа.рф