Хор Кирилло-Мефодиевского храма выступил с концертом в честь Ф.И.Шаляпина

20 февраля 2017г. в честь дня рождения Фёдора Ивановича Шаляпина, музыкальная карьера которого начиналась в нашем городе, состоялся концерт духовной музыки. Лауреат международных и всероссийских конкурсов хор Кирилло-Мефодиевского храма города Уфы, которым руководит заслуженный работник культуры Башкирии Татьяна Гончаренко, выступил в зале носящим имя великого русского певца.
Сам Фёдор Иванович также пел в церковных хорах, в том числе и в Уфе.
Хор Кирилло-Мефодиевского храма составлен из студентов и выпускников Уфимского государственного института искусств им. Загира Исмагилова.
В этот раз прозвучали произведения русских композиторов прошлых веков и наших современников.
В.Князев
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