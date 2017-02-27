Храм НОВОМУЧЕНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ отметил Престольный праздник

5 февраля 2017 года в храме Новомучеников и исповедников Российских (3-е, Белорецкое благочиние) состоялось праздничное богослужение и концерт в честь престольного праздника храма — Собора Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Возглавил богослужение Благочинный 3-го, белорецкого, благочиния протоиерей Петр Кулинич. Ему сослужил настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских протоиерей Олег Ерофеев, диакон Владимир Бурулев. Закончилось богослужение заупокойной литией по пострадавшим за веру в годы гонений.

После богослужения благочинный протоиерей Петр Кулинич обратился к настоятелю храма протоиерею Олегу Ерофееву и ко всем прихожанам с поздравительным словом, пожелал многие и благая лета, и духовного единения во Христе.

Затем по благословению настоятеля храма протоиерея Олега Ерофеева в воскресной школе «Ангелочек» при храме прошел праздничный концерт, который был подготовлен педагогами ВШ Заколенкиной Н.В., Супроткиной Е.И., Манаковой Г.П..

В праздничной программе прозвучала литературная композиция в исполнении воспитанников воскресной школы. Подовинникова Татьяна, Малышева Светлана и Титова Анна исполнили песню Жанны Бичевской о Святых царских мучениках.

Воспитанница воскресной школы Творогова Мария представила прихожанам и всем гостям исследовательскую работу по теме «Семья Николая II в истории, литературе и в кино». Подробно была освещена жизнь царской семьи в период царствования, заключения под стражу и в период восхождения царских мучеников на «Голгофу». С данной исследовательской работой автор планирует выступить на научно-практической конференции для школьников в г. Уфа.

Завершилась праздничная программа исполнением гимна «Боже царя храни».