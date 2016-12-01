Исповедь духовенства Уфимской епархии в 2016 году будет проходить в следующие дни:

Великий пост: 29 марта, 19 апреля;

Петров пост: 5 июля;

Успенский пост: 23 августа;

Рождественский пост: 20 декабря.

Место: Покровский храм, г.Уфа, ул. Мингажева,4.

Время: 12:00

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Распоряжением митрополита НИКОНА №68 от 15.09.2014, священнослужители должны исповедоваться в обязательном порядке один раз в году (если больше - по желанию). Соответственно в адрес Владыки о.Духовнику необходимо направлять один раз в году Рапорт к 15 декабря текущего года. Духовенство может исповедоваться у любого священника, но после исповеди необходимо прислать на имя Владыки Справку об исповеди за подписью исповедовавшего священника и печатью храма (аналогично и если исповедовались в монастырях, храмах или у своих духовников в другой епархии).