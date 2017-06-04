Киноклуб «Спасский» приглашает

Дорогие братья и сестры! Приглашаем на девятую встречу КИНОКЛУБА в воскресенье, 11 июня, с 11:00 (помещение воскресной школы Спасского храма). Просмотр фильма (6+) 1ч.35м. и на основе просмотра обсуждение темы: "Возможно ли построить церковь, если совсем нет средств?"
г.Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 37а.
Проезд до остановки "Училище искусств" троллейбусом № 1,
автобусом или маршрутным такси № 6, 130, 163, 163к, 207
spas-ufa.cerkov.ru/kinoklub/
vk.com/kinoklub_spas_ufa
телефон (храм): +7 (347) 272-93-29