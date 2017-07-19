Комментарий руководителя Юридической службы Московской Патриархии игумении Ксении (Чернеги) к проекту федерального закона, вносящего изменения в порядок осуществления государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия

На официальном портале проектов нормативных правовых актов Министерством культуры РФ размещен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законопроект, по замыслу разработчика, направлен на совершенствование порядка осуществления государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия.

Комментарий руководителя Юридической службы Московской Патриархии, игумении Ксении (Чернеги):

Законопроект предусматривает установление общественного контроля за сохранением, использованием, содержанием и популяризацией объектов культурного наследия. Право осуществлять такой контроль предоставляется общественным организациям через создаваемые ими общественные инспекции, члены которых имеют право беспрепятственно, без учета режима осуществления богослужений и иной религиозной деятельности, посещать и осматривать принадлежащие религиозным организациям объекты культурного наследия и их территории, а также использовать при проведении мониторинга состояния объектов культурного наследия технические средства связи, аудио-, фото- и видеофиксацию, средства технического и инструментального контроля, беспилотные летательные аппараты.

Согласно законопроекту религиозные организации не могут выступить в качестве учредителей общественных инспекций. При этом законопроект исключает возможность включения в состав общественных инспекций лиц, состоящих в трудовых или гражданско-правовых отношениях с религиозными организациями как собственниками (пользователями) объектов культурного наследия.

Поскольку более 90% объектов культурного наследия находится в собственности или пользовании религиозных организаций, принятие законопроекта создаст почву для беспрецедентного вмешательства общественных организаций в деятельность религиозных организаций. Тем самым будут грубо попраны не только нормы государственного законодательства, но и международные обязательства, гарантирующие религиозным общинам право осуществлять деятельность в соответствии с собственными внутренними установлениями и иерархической структурой. Подконтрольность деятельности религиозных общин общественным инспекциям и иным общественным формированиям лежит вне правового поля и поэтому совершенно недопустима. Даже в советское время, когда антирелигиозная пропаганда была частью государственной идеологии, общественный контроль за деятельностью религиозных организаций не допускался. Наделение общественных инспекций правом контролировать деятельность религиозных организаций в сфере сохранения, использования и содержания объектов культурного наследия приведет к самоуправству отдельных общественных групп, прежде всего и главным образом, в религиозной сфере, поскольку общественные инспектора получат возможность входить в алтари храмов, в том числе во время богослужений, осматривать внутренние помещения келейных корпусов и иных монастырских и приходских зданий.

Законопроект требует серьезной доработки в части исключения памятников истории и культуры религиозного назначения из перечня объектов подлежащих общественному контролю и не может быть поддержан в существующей редакции.

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ