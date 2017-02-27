Комментарий руководителя Юридической службы Московской Патриархии игумении Ксении (Чернеги)

20 декабря 2016 года мировым судьей города Владивостока вынесено Постановление о конфискации и уничтожении 36 экземпляров Библии, которые распространялись в рамках миссионерской деятельности РХО «Армия Спасения» без надлежащей маркировки, содержащей полное наименование религиозной организации.

Сам по себе факт уничтожения Библии, даже как судебная санкция, оскорбляет религиозные чувства верующих граждан. Однако миссионерская деятельность, в том числе распространение в миссионерских целях религиозной литературы, должна осуществляться в строгом соответствии с Законом.

Уничтожение конфискованных вещей, изъятых из оборота, в частности химического оружия, отдельных видов наркотических средств, предусмотрено статьей 29.10 КоАП. Вместе с тем, Библия и прочая религиозная литература не изъята из оборота.