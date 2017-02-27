Крестный ход на Иордань прошел от Симеоновского храма

19 января 2017 г. духовенство и прихожане храма св. Симеона Верхотурского г.Уфы совершили крестный ход в парк имени Ивана Якутова, где совершили чин Великого освящения воды оз. Солдатское.
В крестном ходе приняло участие около 80 чел. Все желающие после совершения чина освящения могли окунутся в проруби.
Мероприятие обеспечивали сотрудники Полиции, ГИБДД по г.Уфе, Центра общественного порядка г.Уфы, сотрудники МЧС, медицинской службы, а так же представитель из Администрации Советского района г.Уфы.
свящ.Михаил Визгалов