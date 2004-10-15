Л.А.РУДАКОВА. Священник Уфимской епархии Николай Васильевич Милицин. Опыт биографического исследования

Эти записки я написала о своем деде, священнике Уфимской епархии Николае Васильевиче Милицине. В 1919 году, когда в Уфу вошли войска Чапаева, моего деда арестовали, в семье говорили, что его расстреляли. Вскоре умерла его жена, моя бабушка. Восемь детей остались круглыми сиротами. Моей маме, Надежде, было в 1919 году три года, родителей она не помнила. Старшие дочери, Ангелина и Елена, которым в 1919 году было 15 и 13 лет, были так напуганы произошедшим, что только спустя десятилетия рассказали младшим, кем были их родители. У старших детей сохранились несколько фотографий, сделанных в уфимском фотоателье О.Ф.Герман. Говорили, что фотограф Герман был двоюродным братом матери, Юлии Львовны. Подписи на этих фотографиях спустя более чем сто лет помогли мне найти моих родных.