МДА приглашает в магистратуру по специальности "Древлехранитель"

На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви от 25 декабря 2014г. было принято Положение о должности епархиального древлехранителя (журнал № 132). Во исполнение этого решения, а также учитывая нужду в квалифицированных кадрах, Московская Духовная Академия открывает возможность для обучения по специальности в области церковного искусства. На кафедре истории и теории церковного искусства МДА открыта магистратура по данному направлению.

Кафедра осуществляет подготовку специалистов в области истории церковного искусства: архитектуры, живописи, пластики. Программа обучения рассчитана на 3 года и ориентирована на углубленное изучение истории византийского, древнерусского и современного православного церковного искусства, а также искусства восточно-христианских церквей. Кроме предметов по специальности, студенты изучают богословские и другие дисциплины, а также принципы учета, хранения и реставрации памятников.

Принимаются лица с высшим образованием. Осуществляется дневная форма обучения, для священнослужителей возможно обучение по индивидуальному плану. Учащимся предоставляется бесплатное питание и проживание. Подробную информацию о поступлении в магистратуру можно получить на официальном сайте Московской духовной академии: mpda.ru.