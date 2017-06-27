«Милосердие» нуждается в срочной помощи - епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон

Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и руководитель православной службы помощи «Милосердие» епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон выступил с призывом оказать посильную финансовую помощь и информационную поддержку проектам службы.

Дорогие друзья! Обращаемся к вам с просьбой о помощи. Наши проекты испытывают трудности с финансированием, и нам очень нужна дополнительная поддержка.

Общий финансовый кризис 2015-1016 года заставил часть наших крупных благотворителей сократить свои пожертвования, и пока не все потери нам удается восполнить. Господь до сих пор не оставлял нас, спасала «подушка безопасности» — неожиданные крупные взносы, наши сотрудники добивались получения грантов и субсидий. Но сейчас наши резервы почти исчерпаны. Пик финансовых трудностей ожидает нас в октябре 2017 года. Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы его преодолеть, и потому обращаемся ко всем, кто нас знает и хочет помочь.

Наши проекты — а их уже 27 — существуют на пожертвования. Все они родились как отклик на беды людей, которые обратились к нам за помощью. Мы стараемся помочь каждому, кто обращается к нам, независимо от вероисповедания или национальности. Мы помогаем детям, оставшимся без родителей, одиноким старикам и тяжелобольным, детям с тяжелой инвалидностью, бездомным, женщинам с детьми и беременным, оказавшимся в кризисной ситуации.

Сейчас мы делаем все, чтобы привлечь дополнительные средства: ведем переговоры с новыми жертвователями, расширяем круг Друзей милосердия, сокращаем издержки везде, где можно сэкономить. Но мы не можем оставить без помощи наших подопечных: самых слабых и нуждающихся! Нашей помощи по-прежнему ждут тяжелобольные — и дома, и в больницах, нам по-прежнему надо покупать им лекарства, перевязочные материалы, а кому-то и продукты.

«Дому для мамы» по-прежнему нужно закупать памперсы, ползунки, детские кроватки и коляски, потому что у тех, кого мы уговорили отказаться от аборта, рождаются малыши. Молодые мамы, оказавшиеся на грани отчаяния, поверили, что им могут помочь. В это поверили не только они. Верят старики в богадельне, патронажные больные; верят дети-инвалиды в Свято-Софийском социальном доме — они верят, что их не оставят. Они доверились нам, а значит, и вам — каждому, кто по мере сил помогает нашей службе. И теперь мы надеемся, что вы отзоветесь.

Мы благодарны за любое проявление сострадания к тем, кто нуждается в нем куда больше, чем большинство из нас. Обо всех наших жертвователях мы помним и молимся за них. Сейчас мы подаем сигнал бедствия: помогите! И даже не нам, а нашим подопечным: детям, старикам, инвалидам, бездомным, всем, кто не один десяток лет приходит к нам, чтобы выжить. Вы можете поддержать сразу всех подопечных, а можете выбрать наиболее близкий вам проект и поддержать его.

Самые ценные ваши пожертвования — регулярные. Любой ваш вклад неоценим. Понемногу от многих — это спасает жизни наших подопечных. Если Вы не можете помочь деньгами, мы просим ваших молитв и будем благодарны вам за распространение этой информации в соцсетях — это тоже помощь.

С благодарностью и уважением

епископ Пантелеимон, руководитель православной службы помощи «Милосердие»

Служба помощи «Милосердие» объединяет 27 социальных проектов, которые помогают самым разным категориям нуждающихся. В Свято-Спиридоньевской богадельне обеспечивается круглосуточный уход за пожилыми и тяжелобольными людьми, большинство из которых - «лежачие». В «Доме для мамы» помогают беременным и женщинам с детьми, которые оказались без жилья, помощи родных и близких и средств к существованию. В «Ангар спасения» каждый день приходит около 100 бездомных, чтобы поесть, принять душ, получить медицинскую и социальную помощь. «Елизаветинский сад» — совместный проект с Марфо-Мариинской обителью - является одним из немногих в Москве учреждений, где оказывают помощь детям с тяжелой формой ДЦП. Также в «Милосердие» есть Елизаветинский детский дом, где вместе с обычными детьми живут дети с синдромом Дауна, Свято-Софийский социальный домдля детей и взрослых с множественными нарушениями развития, Центр реабилитации детей с ДЦП, Группа работы с просителями, где выдаются продукты и лекарства малоимущим людям и другие проекты помощи нуждающимся.

С вопросами и предложениями можно обращаться к сотрудникам службы:

Владлена Калашникова, руководитель отдела благотворительных проектов и социальной рекламы, kalashnikovavlada@gmail.com, +7 925 845 36 68;

Анна Белавина, заместитель руководителя отдела благотворительных проектов и социальной рекламы, anna.i.belavina@gmail.com, +7 903 126 21 02.

Диакония.ru/Патриархия.ru