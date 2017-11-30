Митр.НИКОН и еп.ИЛИЯ осмотрели приходы Бирской епархии

16-17 сентября 2017г. митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН и епископ Бирский и Белорецкий ИЛИЯ посетили приходы, которые до образования Бирской епархии входили в состав Уфимской.

Так Владыка митрополит ознакомил епископа Илию с духовенством, храмами и их приходскими помещениями в Архангельском, Белорецком и Учалинском районах Башкортостана.

17 сентября, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице и праздник в честь иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина», епископ ИЛИЯ возглавил престольный праздник в Неопалимовском храме п.Тирлян. Митрополит НИКОН в этот день молился за божественной Литургией в Свято-Троицком кафедральном соборном храме г.Белорецка.