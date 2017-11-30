Митр.НИКОН и еп.НИКОЛАЙ возглавил Всенощное бдение накануне Рождества Богородицы

20 сентября 2017г., накануне Великого двунадесятого праздника Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН и епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙвозглавили торжественное Всенощное бдение в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы по случаю его престольного праздника. Владыкам сослужило духовенство собора. Пел хор под управлением З.Закировой.

Литию и освящение хлебов возглавил епископ НИКОЛАЙ.

При исполнении стихиры по Полиелее, Владыки участвовали в пении в качестве канонархов.

Для исполнения 9 песни Канона и стихир на Хвалитех митрополит НИКОН составил хор из духовенства, причем сам участвовал в нем в качестве канонарха и чтеца.

свящ. Константин Новиков

фото М.Ергина