Митр.НИКОН принял участие в медицинской конференции

Министерство здравоохранения РФ в соответствии с Государственной программой развития здравоохранения Российской Федерации и в рамках национального проекта «Здоровье» с 2012 года проводит Клинико-Образовательный комплекс обучения «STROKE» во всех федеральных округах РФ. Программа направлена на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в регионах России.

23-24 марта 2017 года в Уфе на базе санатория «Зеленая Роща», проходит образовательная программа для специалистов мультидисциплинарных бригад, врачей и медицинских сестер сосудистых отделений и центров.

Организаторы конференции: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, Общероссийская общественная организация содействия развитию медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России». В работе конференции принимает участие Свято-Димитриевское сестричество Московской епархии Русской Православной Церкви.

По приглашению организаторов, в открытии мероприятия принял участие митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН. Владыка выступил с приветственным ‎словом и рассказал о Свято-Елисаветинском сестричесве милосердия, а также об опыте епархии и соцотдела на этом направлении работы.

На конференции также присутствовали Секретарь епархии Д.Ю. Кондрашов, руководитель соцотдела митр.прот. Вячеслав Архангельский, руководитель отдела по взаимодействию с медучреждениями Н.В.Ахметова, духовник Свято-Елисаветинского сестричества милосердия при Покровском храме г. Уфы прот. Александр Данилов и сестры сестричества.