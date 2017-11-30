Митр.НИКОН принял участие в МК «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века»

19 октября 2017г. в Уфе, в здании Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан состоялось открытие Х Международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века».

Научный форум проводится в рамках реализации федерального проекта подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама. Основными темами для обсуждения стали наиболее актуальные вопросы исламского образования, истории и культуры ислама, возрождения духовных ценностей, воспитания молодежи и профилактики экстремизма.

Организаторы юбилейного мероприятия – Российский исламский университет Центрального духовного управления мусульман России, Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы (БГПУ) при содействии Администрации Главы Республики Башкортостан и Министерства образования и науки Российской Федерации и в кооперации с Международной исламской организацией по образованию, науке и культуре (ISESСО/ИСЕСКО) и Федерацией университетов исламского мира (FUIM/ФУИМ). Среди участников – известные теологи и религиоведы, преподаватели вузов и священнослужители из разных регионов России, зарубежные гости.

Приветствие от имени Главы Башкортостана Рустэма Хамитова зачитал Вячеслав Пятков - Председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики.

На пленарной части с приветственным словом выступил Глава Башкортостанской митрополии, Управляющий Уфимской епархией РПЦ (МП), митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН.

по материалам сайтов ЦДУМ и БГПУ им.М.Акмуллы

фото В.Князева