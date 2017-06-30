Митр.НИКОН принял участие в расширенном заседании Общественной палаты Башкортостана

21 марта 2017 года в г.Уфе, по адресу: ул. Кирова, 1 (Федерация профсоюзов Республики Башкортостан), состоялось Расширенное заседание Общественной палаты Республики Башкортостан.

В заседании принял участие Глава Башкортостанской митрополии митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН.

Пресс-служба Башкортостанской митрополии

фото ипод.Д.Кондрашова

Утверждение Доклада «О состоянии гражданского общества в Республике Башкортостан в 2016 году» стала основной темой прошедшего сегодня в Уфе расширенного заседания Общественной палаты Республики Башкортостан. Также участники заседания утвердили Регламент Общественной палаты РБ и избрали представителя в состав Общественной палаты Российской Федерации – Рустама Исхакова, который входит в состав Совета палаты четвертого состава.

Как отметила в своем выступлении председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина, Доклад о состоянии гражданского общества посвящен главным тенденциям и знаковым для республиканского общества событиям. Основные темы ежегодного доклада – некоммерческий сектор и развитие социально ориентированных НКО, гражданская активность, система общественного контроля, общественные советы как площадки гражданского диалога.

В Докладе отражены политические настроения прошлого года. В республике прошли 193 избирательные кампании разного уровня, в которых участвовало более двух миллионов избирателей. Явка составила 69,78 процента. Несмотря на общественный запрос на активную коммуникацию, политические партии в большинстве своем вели кампанию в традиционном ключе, что отражает общую ситуацию в республике: политические партии, как правило, пассивны в межэлекторальный период. По данным Центральной избирательной комиссии РБ, в республике зарегистрировано 55 региональных объединений политических партий. Однако регулярное участие в избирательных кампаниях и политической жизни республики принимают не более 710 партий. В последней кампании наиболее активными были следующие партии: «Единая Россия», «Зеленые», КПРФ, «Коммунисты России», ЛДПР, «Патриоты России», «Родина», «Справедливая Россия». Также впервые участие в выборах на территории республики принимала партия «Гражданская платформа». Региональные отделения объединяют немногим более 100 тысяч граждан Башкортостана. Тем самым, вопросы политической жизни традиционно остаются второстепенными для жителей региона.

Общественная активность также выразилась в медийном освещении выборов. В Единый день голосования 18 сентября в Уфе Общественной палатой РБ, Союзом журналистов РБ, Ассоциацией по защите гражданских и избирательных прав «Гражданский контроль» в Республике Башкортостан была организована работа общественного пресс-центра «Выборы-2016», который представлял развернутую информацию о ходе голосования в Башкортостане. В течение дня на площадке пресс-центра работали более 150 журналистов. Ежечасно проходили брифинги с участием экспертов, политологов, представителей исполнительной власти, политиков, а также уполномоченного по правам человека в РБ. Была организована горячая линия, по которой все желающие смогли задать вопросы экспертам и сообщить о выявленных в ходе голосования нарушениях.

Большой блок в Докладе посвящен социально-экономическому положению региона. По объему валового регионального продукта республика занимает 9 место среди субъектов России, вводу в действие жилых домов – 5 место, объему экспорта – 6 место, сельскому хозяйству, обороту розничной торговли, объему платных услуг населению и объему промышленного производства – 7 место, объему инвестиций в основной капитал и строительству – 12 место. Вместе с тем, общее состояние экономики республики в 2016 году можно охарактеризовать как балансирование на грани устойчивости и сдержанного спада. Социологический опрос, проведенный Общественной палатой РБ, говорит о сложной экономической ситуации. Менее половины респондентов (45,1 процента) отметили позитивную динамику. 28,7 процента опрошенных считают, что ситуация ухудшилась. Четверть участников опроса (25,5 процента) уверена в отсутствии каких-либо изменений. В сравнении с 2015 годом возросло количество жителей, которые обеспокоены состоянием региональной экономики и ростом безработицы.

Специфический сектор экономики республики - малый и средний бизнес, который оказывает влияние на темпы экономического роста региона, структуру экономики и занятость населения. Сегодня это 126,8 тыс. хозяйствующих субъектов, производящих почти треть ВРП, обеспечивающих около 30% занятости населения республики на 485 тысячах рабочих мест. Общественная палата обращает внимание на то, что, несмотря на наличие в республике разветвленной инфраструктуры, в Башкортостане сохраняются серьезные проблемы, сдерживающие развитие малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес в городах и районах региона развит неравномерно. Высокая степень концентрации субъектов малого и среднего предпринимательства наблюдается в городах Уфа, Нефтекамск и Стерлитамак (51%). В столице республики также как и в других столичных городах с комфортной для ведения бизнеса средой, сосредоточено около 60% малых и 37% средних предприятий, 32% индивидуальных предпринимателей республики. Несмотря на значительную финансовую поддержку в последние годы малого и среднего бизнеса в северо-восточных районах республики, в них функционирует только 23 субъекта малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей. Та же тенденция свойственна и муниципальным образованиям Башкирского Зауралья – 25 единиц на 1000 чел. Недостаточно развито малое и среднее предпринимательство в моногородах Башкортостана.

Несмотря на кризисные явления, республиканский сектор НКО демонстрировал в 2016 г. динамичное развитие. В Башкортостане наблюдается рост общего количества некоммерческих организаций. Социальные услуги в секторе НКО республики достаточно диверсифицированы, их структура примерно соответствует общероссийской. Виды деятельности, которые НКО освоили пока довольно слабо (доли организаций, ими занимающихся, составляют 12%), это работа с представителями «групп риска» (наркоманами, алкоголиками), работа с детьми-сиротами и профилактика безнадзорности, поддержка сельского хозяйства, а также борьба за мир и помощь в урегулировании межнациональных конфликтов.

Всего в Докладе пять разделов. Новые качества общественного института, общественный контроль и «нулевые чтения» рассмотрены в разделе «Общественная палата Республики Башкортостан». «Человек – главная ценность» - глава, в которой общественная структура дала оценку демографической ситуации в республике, общественной защите материнство и детство, подготовке образовательных кадров, экологической ситуации в крае, алкоголизму и наркомании, общественным рискам и т.д.

- Общественная палата продолжила работу по выстраиванию диалога гражданского общества и власти, - подчеркнула Ольга Панчихина. - Прошедший год показал, что деятельность Общественной палаты становится важной составляющей общественно-политической системы республики, обеспечивающей реализацию прав граждан и некоммерческих объединений на участие в общественном контроле за законодательной и исполнительной властью всех уровней. Гражданское общество заинтересовано в стабильном и динамичном развитии республики, которое может быть обеспечено только в условиях постоянного взаимодействия власти и общественных институтов.

В 2017 году предстоит формирование пятого состава Общественной палаты. Новый способ порядка комплектования Общественной палаты повысит открытость общественной организации и улучшит ее качественный состав. Он также позволит выработать новую модель взаимодействия власти и общественных организаций, расширить полномочия общественности и повысить качество диалога, необходимого для стабильного и динамичного развития республики и повышения благосостояния ее граждан. Новый состав Общественной палаты должен выйти на новый качественный уровень и стать действенным инструментом обратной связи общества и государства.

Полный текст Доклада «О состоянии гражданского общества в Республике Башкортостан в 2016 году» будет опубликован в средствах массовой информации через две недели.