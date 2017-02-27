Митр.НИКОН провел рабочую встречу с Председателем БРО СПР А.Е.КУЗНЕЦОВЫМ

08 февраля 2017г. в Уфе, в здании Башкортостанской митрополии и Уфимской епархии, состоялась встреча митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА и Председателя правления Башкирского регионального отделения Союза пенсионеров России Александра Егоровича Кузнецова. Во встрече принимал участие Руководитель епархиального центра помощи лицам «БОМЖ» при Крестовоздвиженском храме г.Уфы – митр. прот. Роман Хабибуллин.

Обсуждались вопросы работы вышеуказанного Центра и возможные общие проекты Митрополии и Союза пенсионеров России.

Пресс-служба епархии