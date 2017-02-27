03 января 2017г. в здании Уфимского епархиального управления, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН провел совещание бухгалтеров уфимских храмов. В совещании также участвовали Секретарь (Управделами) епархии ипод.Д.Ю.Кондрашов и Главный бухгалтер епархии Л.В.Петрова
Пресс-служба епархии
Митр.НИКОН провел совещание бухгалтеров уфимских приходов
03 января 2017г. в здании Уфимского епархиального управления, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН провел совещание бухгалтеров уфимских храмов. В совещании также участвовали Секретарь (Управделами) епархии ипод.Д.Ю.Кондрашов и Главный бухгалтер епархии Л.В.Петрова