Митр.НИКОН совершил освящение колева

03 марта 2016г., в пятницу 1-ой Седмицы Великого поста митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН молился за уставным богослужением в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы. Были совершены: Часы, Вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров. Во время богослужения Владыка давал наставления проходящему в соборе богослужебную практику священнику Сергию Тарасевичу.
Далее митрополит НИКОН возглавил молебное пение канона великомученику Феодору Тирону и освящение колива. Владыке сослужило духовенство собора.
свящ.К.Новиков
фото ипод.Д.Кондрашова