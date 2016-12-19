Митр.Никон возглавил в г.Бари (Италия) Всенощную в честь свт. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

18 декабря2016г., по благословению СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КРИЛЛА, накануне праздника святителя Николая Чудотворца на Патриаршем Подворье Святителя Николая Чудотворца в г.Бари (Италия) состоялось торжественное Всенощное бдение которое возглавили:
- митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон,
- митрополит Казанский и Татарстанский Феофан,
- митрополит Саранский и Мордовский Зиновий,
- архиепископ Костромской и Галичский Ферапонт,
- епископ Салаватский и Кумертауский Николай,
- епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий,
- епископ Анадырский и Чукотский Матфей.
Владыкам сослужил настоятель Патриаршего подворья протоиерей Андрей Бойцов и собор духовенства, прибывший из возглавляемых архипастырями епархий.
Литию и освящение хлебов, пшеницы и вина возглавил епископ Салаватский и Кумертауский Николай.
Полиелей и помазание паломников св. елеем от лампады праздника возглавил митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон.
Великое Славословие возглавил епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий.
свящ.К.Новиков
фото ипод.Д.Кондрашова