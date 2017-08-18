Митрополит НИКОН осмотрел ход реставрации храма в п.Нижний Авзян

21 июля 2017г. митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН, в ходе визита в Белорецкое, Тирлянское и Учалинское Благочиния (3-е, 13-е и 15-е) осмотрел ход реставрации храма в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы п. Нижний Авзян Белорецкого р-на Башкортостана. Владыку в поездке сопровождает Секретарь епархии ипод.Д.Ю.Кондрашов.

На месте Владыку встречал Благочинный 13-го, Тирлянского, округа, настоятель прихода протоиерей Михаил Федоров.

В ходе встречи митрополит НИКОН отметил значительное продвижение в деле реставрации и дал свои рекомендации.