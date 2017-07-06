Митрополит НИКОН осмотрел ход строительства храма в п.Жуково

03 июля 2017г. митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН осмотрел ход строительства храма в честь преподобного Сергия Радонежского в п.Жуково Уфимского р-на Башкортостана. В поездке Владыку сопровождал Секрерать епархии ипод.Д.Ю. Кондрашов.

На месте Владыку встречали: Благочинный 12-го, Демского, окурга митрофорный протоиерей Виктор Киселев, настоятель прихода священник Никита Жданов, главный благотворитель храма Михаил Николаевич КРУПЕНИН. В ходе встречи митрополит НИКОН дал свои рекомендации.

Работы по возведению храма находятся на стадии подготовки к освящению закладного камня.

фото ипод.Д.Кондрашова