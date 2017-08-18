Митрополит НИКОН осмотрел ход восстановления Свято-Никольского собора г.Белорецка

21 июля 2017г. митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН, в ходе визита в Белорецкое, Тирлянское и Учалинское Благочиния (3-е, 13-е и 15-е) осмотрел ход воссатновления Свято-Никольского собора г.Белорецка. Владыку в поездке сопровождает Секретарь епархии ипод.Д.Ю.Кондрашов.

На месте Владыку встречал Благочинный 3-го, Белорецкого, округа, настоятель прихода протоиерей Петр Кулинич и Глава Белорецка Сергей Аркадьевич Поляков.

В ходе встречи митрополит НИКОН обратился к Главе города с просьбой о помощи в восстановлении храма.