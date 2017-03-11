Митрополит НИКОН совершил чтение 2-й части Великого канона прп. Андрея Критского

28 февраля 2017г., в вторник 1-ой Седмицы Великого поста митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Великое повечерие с чтением 2-й части Великого покаянного канона прп. Андрея Критского, в кафедральном Никольском соборе г.Стерлитамака, а затем такое же чтение и Утреню в Татианинском храме - подворье Богородице-Табынского женского монастыря. Владыке сослужило духовенство 2-го и 5-го Благочиний.

После чтения канона митрополит НИКОН обращался к богомольцам в обоих храмах с проповедью.

свящ.Константин Новиков

фото ипод.Д.Кондрашова