Митрополит НИКОН совершил обозрение храмов Уфимского и Иглинского р-нов

30 июня 2017г. митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН своершил объезд приходов расположенных в Уфимском и Иглинском районах Башкортостана. В поездке Владыку сопровождал Секретарь епархии ипод. Д.Ю.Кондрашов, а в Иглинском р-не также и Благочинный Иглинского округа епархии протоиерей Николай Туктаров.

Так в с.Миловка Уфимского р-на митрополит НИКОН вместе с настоятелем местного прихода протоиереем Сергием Ушаковым осмотрели место под строительство храма в честь иконы Божией Матери «Достойно есть – милующая» и обсудили его проект.

В Иглинском р-не Владыка посетил следующие населенные пункты и храмы в них:

- Село Улу-Теляк, часовня в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радосте». Часовня построена в 2016 г. В селе был Свято-Никольский храм, построенный на рубеже XIX-XX веков, в 30-е годы XX-го столетия был закрыт, в нем находилась медицинская лаборатория. Здание старого храма было разрушено в конце XX-го века.

- Село Симское, Петропавловский храм, построен в 2017 г. Ранее в селе был одноименный храм, разрушен в середине 20-го века.

- Село Ауструм, храм Спаса Нерукотворенного.

- Село Балтика, храм преподобной Зосимы Еннатской (здесь Владыку встречал настоятель храма иерей Сергий Тарасевич)

фото ипод.Д.Кондрашова