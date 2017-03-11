Митрополит НИКОН возглавил 1-ю ПАССИЮ

05 марта 2017г., в Неделю 1-ю Великого поста, Торжество Православия, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил первую Пассию* в Уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы. Владыке сослужило соборное духовенство.

По балгословению митр.НИКОНА, к верующим с проповедью-экспромтом обратился иерей Ярослав Антипин, чья хиротния состоялась утром за Литургией. Проповедник призвал остеречься дать лобзание Иудино Христу Распятому, средством же к сему предложил мысль одного из иконописцев, подписавших фреску Страданий Господних: "Я умер для тебя, что для Меня сделал ты?".

свящ.К.Новиков

фото ипод.Вадима Корбашова

* Пассия – (лат. «страдание») – особое богослужебное последование, совершаемое Великим постом в воскресные дни вечером, на котором читаются тексты Евангелия, повествующие о страданиях Господа нашего Иисуса Христа.