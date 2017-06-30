Митрополит НИКОН возглавил 3-ю ПАССИЮ

19 марта 2017г., в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил третью Пассию* в уфимском храме св.ап. Андрея Первозванного. Владыке сослужил настоятель храма, Благочинный 12-го, Демского, округа епархии, Духовник епархии митрофорный протоиерей Виктор Киселев и духовенство храма.

По окончании богослужения Владыка обратился к верующим с проповедью.

Пресс-служба епархии

* Пассия – (лат. «страдание») – особое богослужебное последование, совершаемое Великим постом в воскресные дни вечером, на котором читаются тексты Евангелия, повествующие о страданиях Господа нашего Иисуса Христа.