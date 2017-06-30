Митрополит НИКОН возглавил 4-ю ПАССИЮ

26 марта 2017г., в Неделю 4-ю Великого поста, прп. Иоанна Лествичника, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил четвертую Пассию* в Михаило-Архангельском храме с.Архангельского Архангельского р-на. Владыке сослужил настоятель храма, Благочинный Арханегльского округа протоиерей Евгений Коробсков, местное и соборное духовенство.

Перед богослужением Владыка познакомился с проведенными ремонтными работами в храме и центральном алтаре в честь Архангела Михаила.

Богослужение совершалось в отремонтированном правом приделе в честь св.благов. вел. кн. Александра Невского.

После богослужения митрополит НИКОН обратился к молящимся с проповедью.

свящ.К.Новиков

фото ипод.Д.Кондрашова

* Пассия – (лат. «страдание») – особое богослужебное последование, совершаемое Великим постом в воскресные дни вечером, на котором читаются тексты Евангелия, повествующие о страданиях Господа нашего Иисуса Христа.